新华社北京10月16日电（记者张骁 陈旭）早高峰的北京德胜门公交场站人头攒动。车身高大、带有白色祥云图案的919路快车格外引人注目。这些曾在北京冬奥会赛区间穿梭的氢燃料电池大巴“华丽转身”，成为常态化服务市民百姓的氢能公交。

坐进车内，乘客们闻不到汽油味儿、噪音也小。很多人不知道的是，车辆“吃进去”的是氢，“吐出来”的仅为电能、热能和水蒸气——公交车不排放污染物，显然对降低大气污染、改善城市环境意义重大。

一路向北行驶，车辆到达北京石油延庆庆园街加氢站。这座目前国内最大的氢能公交场站，每12小时可加氢1500公斤，每天可为150辆公交车加注能源。

“氢能虽好，但要将满足石油炼化使用的氢，‘升级’为达到燃料要求的氢，破解杂质脱除的难题是必须迈过的‘坎’。”中国石化燕山石化公司首席专家李军良告诉记者，燕山石化应用国内成熟的PSA变压吸附氢气提纯技术，并研发出专用的吸附剂，使氢气纯度达到99.999%。

高品质供能搭配日趋便捷的加氢网络，使“绿色动力”在更大范围应用。记者了解到，不仅公交，北京的包车客运、冷链运输、市政环卫等车辆也部分用上了氢能。

蓬勃的市场需求催生出广阔的产业机遇。李军良透露，截至目前，北京石油已先后建成5座加氢站、油氢合建站；今年前9个月，累计氢气加注量达到610余吨，还有3座加氢站将于年底前建成投用。待1万标立/小时的氢气提纯设施建成后，燕山石化的供氢能力也将从目前的每年1500吨增长至7200吨。

氢能让城市运行插上“绿色翅膀”，能源企业也通过深度转型变得环境友好。

提到曾经的牛口峪水库，很多居住在京西的老人直摇头。这座水库汇集着燕山石化生产生活排放的废水，受制于过去有限的污水处理水平，附近居民总能闻到一股“土味儿”，自然也不愿靠近水库。

“老水库”能否与城市和谐共生？长达30多年的不懈治污给出答案。通过引入先进的污水收集和处理技术、污水循环再利用技术，水库水质逐年提高；通过践行湿地自然修复方案，停用的氧化塘里种上了芦苇、香蒲等高净化力水生植物，来水得到进一步深度净化。

从水库到生态中心，再到湿地公园，牛口峪水库“蝶变”背后，是经济社会高质量发展的“成就感”，扎实转化为人民群众向往美好生活的“获得感”。如今，一幅全新的生态画卷呈现在记者面前：随着2023年湿地二期改造提升工程竣工，新增的900米栈道为游人所乐，优美的环境也成为野生鸟类栖息的乐园。

“目前，我们在湿地发现了140多种鸟类、19种蜻蜓，其中还有国家一级野生保护动物黑鹳。”燕山石化能源管理和环境保护部经理王祁说，现在极具特色的翠鸟、震旦鸦雀已经成为牛口峪湿地的“新标识”，吸引一批批爱鸟人士、摄影爱好者游览打卡，感受“工业+自然”之美。

(责编：王震、陈键)

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