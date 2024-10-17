新华社天津10月15日电（记者郭方达 李亭）发放贷款余额2431亿元，提供保险保障资金3020亿元……今年以来，天津金融机构对科创企业的赋能作用继续凸显。

在京津冀协同发展中，天津被赋予金融创新运营示范区这一定位。近年来，天津打造“科技—产业—金融”新循环试点，金融服务科技的手段与内涵持续丰富。13日，在津举办的“2024天津五大道金融论坛”上，与会专家认为，试点政策的不断推陈出新，将为科创领域的“新苗”带来更多“源头活水”。

让科研工作者“敢干”

从二氧化碳人工合成淀粉，到超算、生物医药等领域不断深耕，近年来，一批科技成果在天津研发或落地。

但在全国范围内，一些科研事故偶有发生，造成了人身或财产损失。“有没有针对科研人员或者实验室的金融保障？”天津大学教授杨全红时常呼吁金融机构推出针对实验场所的专属险种。

关注到科研工作者的需求，今年上半年，中国人寿财险天津市分公司针对很多实验室都存在保险公司无专业条款和无专属险种提供服务的难点，推出了“实验室一切保险”，将实验室按照化工、机电、社科种类划分为不同安全等级，对应不同保费，并在天津率先落地实施。

“通过创新保险服务，能够更大范围覆盖不可预知的安全风险，让科研人员进行探索性工作时更加放心。”杨全红说。

不久前，中国人民银行等四部门联合天津市人民政府发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》，34条重磅举措为天津加快建设金融创新运营示范区指引航向。其中提及，要加强金融支持科技创新与金融科技赋能，增强创新驱动力。

在“2024天津五大道金融论坛”上，南开大学金融学院金融研究所所长李全表示，伴随着科技金融生态体系支撑新质生产力发展的路径越来越清晰，科研人员的创新“原动力”也将进一步提高。

让科创企业“能干”

突破传统逻辑，服务科创企业，是近年来天津金融机构不断进行的探索。

一年多前踏入天开高教科创园准备创业时，天润瀚阳科技(天津)有限公司负责人何建军仅有手中的技术，自嘲“兜比脸干净”，但公司落地后的快速发展，令他感到些许吃惊。

先是政府背景的科创天使投资公司投了200万元股权融资，随后两家银行跟进提供贷款1000万元。不久前，天津市中小企业融资担保中心又给企业提供1500万元的担保。

在“活水”的浇灌下，公司研发的新型焊接材料产线迅速建立，近期便可正式投产。“在新政策的支持下，融资机构对于科创企业不要求有固定资产或现金流，主要依靠对技术的评估，我们很受益。”何建军说。

作为天津市金融支持科创产业化的高地之一，自去年5月至今，天开园累计注册企业已达到2361家，累计获得投资7.72亿元、贷款5.02亿元。

国家金融监督管理总局天津监管局局长赵宇龙表示，通过率先开展“科产融”新循环试点，引领金融机构深耕产业赛道，提升投研风控能力，让银行与企业无障碍对话，看懂产业发展脉络后，敢贷会贷。

数据显示，今年上半年，在津银行机构累计向各类科创企业发放贷款余额2431亿元，信用贷款占比51%；今年上半年，在津保险机构为科创企业提供保险保障资金3020亿元。

让金融机构“会干”

通过走近企业，走深产业，在助推科创成果落地的同时，金融机构也实现了创新与能力提高的闭环。

以兴业银行天津分行为例，近年来就将生物医药作为重点赛道。兴业银行天津分行党委书记、行长王文雷表示，分行通过与天津国际生物医药联合研究院合作，重点考察初创药企管理团队从业经历、科研团队实力、知识产权数量、未来发展潜力等，运用“技术流”代替“资金流”，推动科技创新在金融领域的信用化，科创企业及产业赛道的评价体系也在这个过程中逐步清晰完善。

从事创新类基因工程药物研发的优诺金生物工程（天津）有限责任公司是受益者之一。通过“技术流”综合判断企业科技实力后，兴业银行天津分行为其发放了400万元信用贷款，解决了企业运营发展、研发投入的资金需求。

近年来，量化企业科创实力正在成为各大银行的创新重点。建设银行创设专属评价工具，从人力资本、技术创新、科技成果市场价值等维度将创新要素融入客户量化评级。中国银行、工商银行等多家金融机构打造“科创积分贷”，通过为企业科创实力打分，实现“凭分定贷”。

“我们将坚持‘现在+未来’的发展理念，立足金融创新运营示范区建设，以金融创新更好服务于科技创新和产业创新。”天津市地方金融管理局局长刘惠杰说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经