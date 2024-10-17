李延霞 张千千

记者从国家金融监督管理总局获悉，金融监管总局、国家发展改革委15日联合召开支持小微企业融资协调工作机制动员部署视频会议，提出加强统筹部署和组织协调，抓紧建立健全工作机制。

会议指出，支持小微企业高质量发展，是稳定宏观经济大盘促进就业的现实需要、推进经济转型升级的必然要求和走好中国特色金融发展之路的应有之义。要求从战略高度充分认识推动小微企业高质量发展的重要性紧迫性，充分发挥党的领导和中国特色社会主义制度优势，同时善于运用市场化机制和法治化办法，推动有为政府和有效市场的高效结合，合力破解小微企业融资难题。

会议强调，为引导信贷资金快速直达基层小微企业，金融监管总局、国家发展改革委牵头，建立支持小微企业融资协调工作机制，地方相应建立工作机制，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题。区县工作专班要“两手牵”，一手牵企业，一手牵银行。通过开展“千企万户大走访”活动，深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行机构，银行机构及时、精准对接，实现信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜，打通金融惠企利民的“最后一公里”。

会议要求，要加强统筹部署和组织协调，抓紧建立健全工作机制，落实相关部门、地方政府、银行机构、小微企业等各方责任，明确目标任务，密切协同联动，形成工作合力，推动机制各项工作落地见效。

(责编：王震、陈键)

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