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AI拉动算力需求 推动通信行业增长态势良好

人民网记者 黄盛
2024年10月17日09:17 | 来源：人民网
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通信行业是中游基础设施行业，各领域的网联化、信息化、智能化转型升级离不开通信行业的支撑。近期，多位行业专家向记者表示，在数字经济发展的背景下，人工智能行业发展如火如荼，算力基础设施建设需求进一步提升，经济转型增长在各行各业带来更多网联化、信息化、智能化升级的需求，通信行业主要细分领域呈现出良好增长态势。

兴业证券通信行业首席分析师章林向记者表示，2024年上半年，AI算力需求催化不断，驱动光模块、铜连接等算力基础设施需求高增，同时海外需求复苏趋势持续，企业通信、物联网等业绩实现较高增长。对应到申万通信行业整体收入12902.17亿元，同比增长3.9%，归母净利润1274.84亿元，同比增长7.3%，利润增速高于收入增速；申万通信行业上半年毛利率同比提升0.89pct至29.1%，行业整体净利率同比提升0.37pct至10.5%，扣除移动、电信、联通、中兴后的行业净利率同比提升0.56pct至6.5%。今年二季度，通信行业整体实现收入6655.17亿元，同比增长3.2%；归母净利润785.92亿元，同比增长7.2%。

章林认为，后5G时代，ARPU（Average Revenue Per User）值有所波动，全年保持平稳，为运营商打下坚实基础；数字化转型发展下云业务提供高增长动力，整体经营保持良好态势。

天风证券研究所副所长、通信行业首席分析师唐海清向记者表示，人工智能与数字经济推动通信行业持续快速发展。一方面，大模型、多模态带来的人工智能变革，需要大规模的数据量，对基础设施拉动非常明显；另一方面，数字经济快速发展，带动流量快速增长。

唐海清以光模块为例分析说，光模块行业在今年一季度和二季度营收分别同比增长40.8%和74.1%，结束了此前8个季度的缓慢发展，此外今年一季度和二季度归母净利同比增速分别为108.3%、119.0%，反映出全球AI拉动光模块需求进入高增长，未来有望受益国内算力需求增长。

   光模块行业财务数据汇总。 资料来源：Wind，天风证券研究所

光模块行业财务数据汇总。 资料来源：Wind，天风证券研究所

章林认为，光模块作为国内参与全球AI发展的关键环节，受益于AI技术变革。模型参数、训练数据以及算力卡规模的快速增加，推动网络集群向更大集群、更高带宽方向升级，对网络互联提出更高要求，驱动光模块速率迭代加快，提升了板块的成长性，巩固了行业竞争格局。从2023年开始，部分光模块公司业绩持续释放，在实现收入高速增长的同时，盈利能力实现不同程度的提升。

唐海清还分析说，受益于数字经济的发展，今年一二季度物联网、控制器的营收增速均在20%以上，结束了6个季度的低速增长，体现出行业回暖，海外需求较旺盛的趋势延续。此外Redcap、边缘计算有望带来新发展机遇，期待整体物联网伴随经济复苏后带来需求的回暖以及AI浪潮下边缘计算、端侧AI所带来的发展机会。

中信建投证券研究发展部TMT行业首席分析师武超则表示，在数字经济和人工智能产业大发展的背景下，电信运营商经营总体稳健；全球算力产业链共振，行业景气周期持续向上。特别是随着国产芯片、大模型能力的提升和人工智能应用的发展，国内算力基础设施需求预计将持续被拉动；当前随着库存调整的结束、全球经济活动的逐步复苏，物联网模组和智能控制器行业相关公司呈现向好态势。

也有业内人士认为，在AI浪潮的推动下，今年以来AI应用不断创新，算力需求大幅增加，通信行业抢抓机遇，把握AI技术应用变革下的市场需求，推动整体发展稳中有进。

(责编：乔业琼、吕骞)
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