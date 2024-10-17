人民网北京10月17日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》（以下简称《通知》），指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。

《通知》就加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，发挥引领示范作用，提出了相关要求：一是整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。二是提升金融支持强度和水平，用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放。将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估，推动科创票据发行规模增长。三是围绕科技创新中心建设需要，提高对辖区内科技型企业、重点科技项目、制造业重点产业链和集群的金融支持力度。四是探索科技金融新模式，聚焦“贷款+外部直投”、并购贷款、科技保险等重点业务，打通业务堵点，提升服务效能。五是为各类金融机构、科技中介服务组织、高校院所等搭建交流合作平台，加强信息共享和服务联动，为科技型企业提供多元化接力式金融服务。六是建立科技金融数据共享平台，引导企业征信机构创新科技金融领域征信增值产品，加强信息技术运用，提升科技公共信息共享和使用水平。七是建立健全区域科技金融服务效果评估机制，加强评估结果运用，形成正向激励。

下一步，中国人民银行、科技部将加强政策协同和信息共享，指导推动重点地区中国人民银行分行、科技部门全力做好科技金融服务工作，健全工作机制、加强探索创新、优化配套政策，完善区域科技金融服务体系，培育支持科技创新的金融市场生态，以高质量科技金融服务助力打造科技创新高地，支持实现高水平科技自立自强和科技强国建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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