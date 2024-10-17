近日，光大银行联合腾讯新闻、腾讯SSV时光实验室，共同推出《与光同行：养老幸福指南》，旨在为老年人提供一个全面、实用、贴心的养老指南。

《与光同行：养老幸福指南》涵盖了养老金融、老年养护、养老健康和养老心理等多个养老重要领域，内容丰富，实用性强。指南深入剖析了国家养老政策导向，为老年人提供了获取养老前沿咨询的渠道；收录了三甲医院专家针对老年人饮食养生、运动保健、心理调节等领域的科学建议，助力老年人保持身心健康。值得关注的是，指南特别提供了光大银行针对老年人的养老反诈科普与防范指引，帮助老年人识别和防范金融诈骗；同时，也提供了专业养老金融建议，指引老年人合理规划财务。

光大银行相关负责人表示，《与光同行：养老幸福指南》的推出，是光大银行、腾讯新闻、腾讯SSV时光实验室践行社会责任、服务国家战略的重要举措，也体现了光大银行在养老金融领域的服务意识和创新能力。

作为国内养老金融服务资质全、服务领域广的商业银行之一，光大银行持续深化“养老金融”领域探索，通过制定标准、整合资源、推动数字化转型等措施，将金融服务与养老服务相结合，为老年人提供了更加便捷、高效的一站式综合养老金融服务，不仅有助于满足老年人日益增长的金融服务需求，也将有力推动养老金融市场的繁荣发展。同时，指南的推出还将进一步提升老年人的养老意识和自我保护能力，促进养老事业的健康发展。

“展望未来，光大银行将继续秉承‘以客户为中心’的服务理念，积极响应国家政策，通过深化‘养老金融’领域探索，努力为老年人提供更加优质的金融服务，为推动中国式养老走向更加美好、幸福的未来贡献力量。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)

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