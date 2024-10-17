原标题：持续科技创新 高德亮相2024中国测绘地理信息科技年会

10月15日，2024中国测绘地理信息科学技术年会暨中国测绘地理信息技术装备博览会在郑州召开。高德地图凭借高精度高动态导航地图技术应用受邀参会。

本届年会由中国测绘学会主办，以“拥抱新质生产力、促进测绘地理信息高质量发展”为主题。会议围绕测绘地理信息领域的前沿技术、最新科研成果以及创新应用进行深入交流和探讨，共同推动行业进步与发展。

在会上，高德地图董事长刘振飞作了“践行使命担当、持续科技创新、用心做好一张活地图”的主题分享。他强调，作为当代地图人，高德将紧跟国家战略、科技前沿、用户需求，致力于成为国家需要的地图、符合时代发展的地图、老百姓需要的地图，让出行与生活更美好。

打造大数据时代地图生产的新质生产力

近年来，我国测绘地理信息科技水平跻身世界先进行列，测绘地理信息生产力水平实现了质的飞跃。

高德地图从最初拥有甲级测绘资质的领先地图厂商，到如今构建的出门好生活开放服务平台，始终围绕连接真实世界，做好一张活地图的使命不变。

在智慧出行方面，业界亟需“高精度高动态的导航地图”。要能覆盖全域、能大规模动态更新，这是一道国际性的技术难题。

高德地图通过自主创新，研发了大规模复杂城市场景下视觉众源实时感知、多模态定位、知识与数据协同的自动化制图技术，构建了面向亿级用户的高精度高动态导航地图生产与服务平台，满足了广大用户对高精度高动态导航地图的迫切需求。

同时，高德地图还通过数实融合以科技创新助力交通强国建设。作为参与交通强国试点的民营科技企业，高德聚焦一体化出行服务战略，通过整合多种运输方式、提供系统性出行解决方案，构筑一站式出行入口和一体化出行生态，满足人民群众多层次、多样化、个性化的出行需求，以聚合模式构建一体化出行服务体系。

高德秉承“新技术”加“老师傅”的建设模式，在交通出行领域创新引入聚合模式，通过与专业交通运输企业合作，建设一体化出行服务平台，为用户提供了一站式出行入口。如融入公交地铁、出租车、骑步行等城市出行服务；火车、客运、飞机等城际出行服务；以及酒店、门票、加油、充电等配套服务。都是通过把传统“位移服务”变为现代“出行服务”，构建融合产业链的一体化出行服务体系。

“为了更好打造高德一体化出行服务平台，我们坚持聚合这一生态模式，通过聚合全域企业，聚合全栈服务，将高德平台打造成为服务360行的产业基础底座，为千行百业赋能，最终实现生态共进，产业共赢。从而带动生态共赢。“刘振飞如是说。

除此之外，高德地图还奋力构筑北斗系统全面主导的产品服务矩阵。作为一家专注于地图导航的科技企业，高德有幸见证了北斗从起步到世界一流的发展历程。2022年，高德地图全面应用北斗系统，推出北斗卫星定位查询功能，同年11月高德地图北斗调用率已超越GPS等系统。目前，高德地图调用北斗卫星日定位量已超3000亿次，峰值超4500亿次。

刘振飞提到，2023年，高德地图发起“北斗民用出行创新计划”，进一步探索拓展北斗系统在民用领域的产业化，助力国家自主高精尖科技在交通出行场景的落地。

做一张既有科技感又有人情味的活地图

随着移动互联网的发展，高德地图不断进行技术升级，以应对用户不断变化的需求。而地图和AI的结合，不仅是技术的叠加，更是需求与功能的完美契合。

公开资料显示，高德地图最新发布的V15版本，升级推出了车道级领航、北斗卫星无网导航、卫星求救、3D立体地图、AI领航员等功能，通过引入AI等前沿技术，提升用户体验。

刘振飞介绍，高德地图在数字化转型的创新与实践过程中，基于时空AI新技术，发布了基于时空信息打造的产业融合大模型。通过构建统一时空要素平台，以此为基础自主研发了面向数据洞察和决策支持类场景的时空大模型引擎“云睿”和面向政府和企业资产数字化管理场景，还原真实世界的时空孪生地图“云境”。

其中，基于“云睿”的高德地图交通行业大模型应用后，实现了“毫秒级”表征Link级交通特征要素构建、“秒级”多场景解决方案自动生成、“分钟级”实时交通流全量预测和“天级”超大规模城市交通评诊治系统弹性上线。“云境”时空孪生地图具备高效、易用、低成本和多精度的特征，更是为实景三维中国的建设提供了有效的助力。

据了解，目前云境时空孪生地图已经广泛地应用于智慧路口、低空经济、城市应急、重大活动及消防管理等诸多城市治理的需求场景。

刘振飞表示，除了科技，高德还要做有人情味的活地图，紧跟特殊人群、特殊场景需求，做老百姓需要的地图。

目前，高德针对老年人群体启动“助老暖心出行计划”，推出一键叫车功能，服务老年人累计已超6000万次；针对腿脚不方便的人群上线无障碍轮椅导航服务，已覆盖全国50个主要城市，提供超9500万次无障碍路线规划；针对视障人士上线视障导航，解决盲人出行提示音嘈杂、难分方向、避开障碍、盲道占用等痛点问题；针对听障人士高德新增手语无障碍公共服务点位信息指引，已经在杭州、上海、长沙和哈尔滨4个城市上线了120个点位；秉承“让生命享有更高的通行优先权”，上线“一路护航”功能，提供让行播报、绿灯保障、线路定制等服务，为救护车开辟绿色通道，目前每天让行播报发布约6000次……

此外，高德还推出了长辈版地图、色盲地图、厕所地图、扶贫地图、公益地图等服务。

“促科技创新，与生态共进，连接真实世界，做好一张活地图，让出行与生活更美好！”刘振飞说，高德地图将致力于各种前沿技术转化为民用交通服务，不断深化细分场景，提供有温度、有体感的出行服务。

(责编：曹淼、李源)

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