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中国联通发布5G LAN Elite产品 助力5G工业制造专网再升级

2024年10月17日10:46 | 来源：人民邮电报
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原标题：5G LAN Elite产品正式发布中国联通助力5G工业制造专网再升级

　　近日，中国联通正式宣布发布5G LAN Elite产品，这是继中国联通在2024年世界移动通信大会期间推出5G工业制造专网后，再次展现其在5G技术领域的创新实力，也标志着5G技术在赋能新型工业化进程、加速数字化经济转型方面迈上了一个新台阶。

　　5G LAN（5G 局域网）是基于5G网络的一种新型局域网技术，通过“分组”“建群”的方式，将终端组织成LAN网络，实现终端间的直接互通和终端与服务器间二层高效通信。

　　中国联通5G LAN Elite实现了对传统5G LAN组网方案的全面革新，不仅在成本控制与可靠性提升方面实现了重大突破，还在部署效率、运维智能化及自服务能力上进行了全面升级。这一系列技术创新，不仅加速了5G技术在工业制造领域的深度融合，助力5G 工业制造专网再升级，更为推动智能制造的转型升级奠定了坚实的基础。

　　技术向新 助力5G工业制造专网再升级

　　面对传统5G LAN部署中普遍存在的配置繁琐、运维复杂等难题，中国联通联合华为公司推出“5G工业网线”“免VxLAN方案”“支持IPV6组播”“跨UPF的终端互通”“防环路功能”等一系列创新功能，有效增强5G LAN的便捷性、高效性并大幅度降低成本、提升可靠性。

　　中国联通依托其先进的5G专网智能编排调度系统，实现了从部署到运维的全链条智能化管理，并同步发布5G LAN工业终端。这一系列创新举措扫除了限制其广泛普及的障碍，极大地提振了企业界对5G LAN技术的信心与采纳热情。这标志着5G LAN技术的应用生态迎来了从“技术探索、敢于尝试”到“信赖依赖、广泛应用”的深刻转变，开启了其在各行各业深入融合、全面普及的新篇章。

　　“5G 工业网线”特性实现即插即用——基于5G LAN的点对点通信能力与终端能力协同，终端设备仅需简单连接5G LAN网关，即可在UPF（用户面功能）侧远程激活，实现即时互访，操作流程直观便捷，将复杂的网络部署简化为传统工业网线的即插即用体验，创新打造了基于5G LAN技术“5G工业网线”解决方案。彻底解决了企业对于5G LAN技术“不会用”的顾虑。

　　在确保企业现有网络结构与业务连续性不受影响的前提下，该特性灵活支持视频安防盲区补充、跨楼层PLC（可编程逻辑控制器）机柜无缝通信以及产线边AGV（自动导向车）与机械臂的精准协同作业，为企业通信服务注入了前所未有的灵活性与高效性。

　　免VxLAN（网络虚拟化技术）交换机实现低成本组网 ——针对传统5G LAN组网高昂的硬件成本与漫长的部署周期，开创性地依托3GPP标准 5G原生能力，彻底摒弃了对VxLAN交换机的依赖，实现了低成本、高效率的5G LAN商用部署，可以大幅削减企业的初期投资与后续维护成本。

　　支持IPV6组播适应未来能力演进——为了积极响应企业车间网络向IPv6升级的需求，以及云化PLC等前沿应用的快速部署，5G LAN技术已成功开发出适配IPv6的创新应用场景解决方案，为企业未来业务布局提前铺设了坚实的网络基石，确保了5G连接能力的持续领先与拓展。

　　跨UPF的终端互通增强高可靠性——针对企业对5G LAN可靠性的迫切需求，创新实现了跨UPF的5G LAN无缝互通机制。这一机制确保了即便在极端运行环境下，单个UPF发生意外故障时，另一UPF能够即时、无缝地接管工作，实现业务连续性的零中断与用户体验的无感知切换，极大地增强了工业控制系统的韧性与稳定性。

　　防环路功能守护车间网生产安全——5G车间网防环路功能可彻底解决常见的链路环路风暴问题，该功能一键部署，立即生效，有效杜绝了因人为误操作导致的生产中断风险，极大地提升了车间生产网络的安全性与稳定性，让企业得以“放心用”5G车间网，加速推进智能制造的转型升级。

　　运营创新 推出5G LAN Elite业务管理平台与工业终端

　　中国联通加速推进5G LAN供给侧运营创新，凭借5G专网智能编排调度系统，实现5G LAN等创新业务一键自助式订购、智能化编排、自动化网络配置实施，支持5G LAN业务的快速开通及部署。中国联通5G专网运营平台面向广大企业客户全面开放了5G LAN自服务能力，赋予了企业客户前所未有的便捷与灵活性，使其能够轻松自如地进行5G LAN组的高效管理，不仅显著提升了运维效率，更为企业产线带来了前所未有的灵活性与响应速度，助力企业在数字化转型的赛道上加速冲刺。

　　中国联通5G OpenLab实验室针对工业领域的5G视频联网、设备协同、远程控制、快速组网等应用场景制订了5G LAN终端测试规范，主要包括基础功能测试、专网组网能力测试、网络性能测试和典型工业应用场景端到端贯通测试。同时中国联通推出雁飞工业网关终端产品，已通过中国联通5G OpenLab实验室5G LAN终端测试，此产品采用工业级设计，具有小巧的体积和更好的适装性，能够适应工业环境，并配备2个千兆以太网口，支持3000Mbps WIFI6接入，以满足多样化的工业设备连接需求。

　　应用落地 联通5G LAN Elite赋能千行百业

　　最近，中国联通在浙江巨石工厂成功部署了5G LAN Elite产品。在应用5G之前，工厂统计生产设备运行数据采集需要成立专门的项目投入大量费用。通过使用“5G工业网线”，工人可以简单便捷地将产线的设备快速互通，即插即用，只需要1天就能完成PLC机柜的连接，极大地提升了生产效率和灵活性。

　　此外，为了降低5G LAN部署成本，采用了DCGW（数据中心出口网关）终结Vxlan的技术，节省企业的Vxlan交换机和网络改造的成本。此外，5G车间防环路功能让IT人员可放心使用5G专网，无需担心潜在问题的发生，从而大大提升了生产效率。

　　5G LAN Elite产品作为一种新型的局域网技术，以其高性能、灵活性、安全性、成本效益和广泛的应用场景等优势，为企业带来了显著的价值，例如——

　　工业制造：5G LAN技术能够满足工业制造领域对高带宽、低时延、大连接的局域网连接需求，实现PLC、SCADA（数据采集与监视控制系统）、MES（制造执行系统）等设备的互联互通。实现海量设备的实时监测和维护更新，提高生产效率和产品质量。

　　园区与物流：5G LAN支持大范围的园区覆盖和终端移动性管理，适用视频补盲、设备远控、数据采集等应用场景，提升物流管理和生产调度的效率。相比传统的有线网络，5G LAN无需铺设大量的线缆和设备，减少企业的投资成本。

　　能源矿山：通过5G LAN技术实现矿下设备终端的高可靠连接和实时通信，适用矿下仪表数据采集、采煤机控制等场景，矿山可以根据实际需求快速构建或调整网络结构，同时通过二层网络隔离，不同的5G LAN 组之间互不干扰，确保5G网络的安全运行。

　　中国联通5G LAN Elite产品的正式发布，不仅标志着5G工业制造专网产品体系的进一步丰富与深化，更是对5G工业领域的一次里程碑式的引领，彰显了中国联通在推动5G专网技术与工业制造深度融合方面的卓越成就与前瞻视野。未来，中国联通将持续深耕5G技术前沿，致力于为工业企业客户量身打造更多高效、智能、可靠的5G专网产品。

(责编：董童、李源)
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