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金融监管总局：将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”

2024年10月17日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。金融监管总局副局长肖远企在会上表示，要将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”，做到“应进尽进”。

肖远企介绍，“白名单”和城市融资协调机制已经建立半年多，经过各方努力，已经有很好的经验和做法。在政府协调推动、金融融资支持和司法执行保障等方面，都探索了一系列比较完整的制度体系。纳入“白名单”以后，对房地产项目的管理更加规范，融资也更加便利快速，对于项目的建成和交付、对于保障购房人的合法权益发挥了非常重要的作用。

肖远企强调，目前，把商品住房的房地产开发贷款项目全部纳入“白名单”的条件已经具备，今后符合“白名单”标准条件的房地产项目，均应该按照“白名单”管理，做到“应进尽进”。在具体流程上采取审核与备案两种形式。在审核方面，按照目前城市融资协调机制对“白名单”项目的流程继续发挥作用，继续保留，同时房地产项目公司可以跟银行一起商量，银行按照授信标准，对房地产项目进行融资，通过“白名单”机制进行备案，纳入“白名单”管理。

(责编：罗知之、吕骞)
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