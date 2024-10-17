原标题：金秋时节，管网建设“进度条”再刷新

金秋送爽，丰收在望，工程建设亦进入“黄金期”。国家管网集团坚持扩网立企强企，全面提速构建“全国一张网”，今年预计新增管道里程超4000公里。

全体参建将士勠力奋战、抢抓工期，管网干线通道、互联互通、储气调峰，重点项目“进度条”再度刷新，取得突破性进展。

9月29日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段建成投产，进一步畅通西部天然气资源后路，提升西气东输管道系统整体输气能力，向沿线地区稳定供应清洁优质的天然气能源。

9月30日，虎林—长春管道连珠河定向钻回拖一次成功，连珠河定向钻位于黑龙江省七台河市勃利县，穿越长度627米。虎林—长春管道是国家“十四五”重点项目，建成后将优化我国东北地区管网布局，每年新增天然气供应量100亿立方米，极大提升我国东部能源通道保供能力。

9月29日，川气东送二线川渝鄂段（威远/泸县—铜梁）主体焊接任务圆满完成。该段管道90%穿越丘陵地带，呈“两山夹一谷”地貌特征，地形起伏频繁，山区焊接任务77.5公里。川气东送二线是川渝地区千亿立方米大气田和百亿立方米储气库的战略输送通道，建成后每年将为沿线地区输送天然气超200亿立方米。

中俄东线南通—甪直段最后一条定向钻工程常嘉高速匝道定向钻近日顺利开钻。这是继今年5月中俄东线长江盾构穿越主体工程全面完工后中俄东线项目建设取得的又一重大进展。

国庆前夕，国家天然气基础设施互联互通重点工程天津LNG接收站二期项目迎来投产后“首船”。该船满载6万吨液化天然气，为国庆节日期间京津冀地区提供能源保障。

9月26日，中俄东线与西气东输一线甪直联络站互联互通特级动火作业圆满完成，实现中俄东线与西气东输一线正式连通，日均输气量增加超4000万立方米，为今冬明春天然气保供备足“底气”。

国庆前夕，西气东输三线吉安联络站新增压缩机组项目顺利完成特级动火作业。吉安联络站新增压缩机组投用后将提升西气东输三线输送能力，同时打通广东、福建地区LNG资源北上外输新路径，进一步发挥LNG资源的调峰和应急保供作用，更好满足赣湘鄂苏四省冬季天然气保供需求。

9月28日，中俄东线肇源压气站增压工程特级动火作业圆满完成，成功实现肇源压气站二期压缩机与站内一期管线物理连通。

中俄东线肇源压气站动火作业圆满完成

中俄东线秦皇岛增压工程也于近日完成第二次窗口期动火作业，全部动火作业完成过半，为中俄东线秦皇岛压气站新增压缩机顺利投产实现中俄东线增输目标和东北地区天然气南下起到关键作用。

中俄东线秦皇岛增输工程首次动火作业现场

9月29日“气化吉林”重要惠民工程梅桦线项目成功投产，进一步优化吉林能源结构，加快推动新时代东北全面振兴。

梅桦线投产现场

近日，西气东输四线（吐鲁番—中卫）甘肃段张掖站动火作业圆满收官，实现西气东输三线、四线管道连通。这是继新疆段投产后的又一突破性成果。

随着一批重点项目建设提速，管网扩网步伐不断加速，“全国一张网”保供能力持续提升，保障国家能源安全更加牢固。

(责编：曹淼、李源)

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