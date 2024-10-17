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住房城乡建设部：组合拳推动房地产市场止跌回稳

2024年10月17日10:59 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者王仁宏）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，住房城乡建设部、财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。住房城乡建设部部长倪虹表示，将指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套“组合拳”，推动市场止跌回稳。

“组合拳”怎么打？倪虹以“四个取消、四个降低、两个增加”进行概括：

四个取消，即充分赋予城市政府调控自主权，城市政府要因城施策，调整或取消各类购房的限制性措施。主要包括取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准。

四个降低，是降低住房公积金贷款利率、降低住房贷款的首付比例、降低存量贷款利率、降低“卖旧买新”换购住房的税费负担。通过落实这些已出台的政策，降低居民购房成本，减轻还贷压力，支持居民刚性和改善性住房需求。

两个增加，一是通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。二是年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。

“这次主要采取货币化安置的方式，更有利于群众根据自己的意愿和需要来选择合适的房子，减少或者不用在外过渡，也有利于消化存量商品房。同时，城市房地产融资协调机制要将所有房地产合格项目都争取纳入‘白名单’，应进尽进、应贷尽贷，满足项目合理融资需求。”

倪虹表示，相关政策发布以来，政策效果已开始显现，房地产开发投资、新建商品房销售等主要指标降幅继续收窄。下一步，将会同有关部门，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，一项一项抓落实，把政策效应充分释放出来，更多惠及人民群众。

(责编：王仁宏、吕骞)
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