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住房城乡建设部：赋予城市房地产调控自主权

2024年10月17日11:01 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者杨虞波罗）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“促进房地产市场平稳健康发展有关情况。住房城乡建设部部长倪虹在会上表示，城市政府会根据城市的经济社会发展和房地产现状自主决策调控房地产限购。

倪虹谈到，北京、上海、深圳和广州四个一线城市在9月底调整了他们的住房限购措施。北京、上海是“放宽了限购的条件”，广州是“全面取消”，深圳是“部分区域取消”，这充分体现了各城市因城施策、自主决策、一城一策。

倪虹表示，在城镇化进程中，中国政府注重引导大中小城市和小城镇协调发展。房地产市场因城施策，也是防止房地产领域“虹吸效应”负面作用的一种制度安排。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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