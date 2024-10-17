人民网北京10月17日电 （记者杨虞波罗）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“促进房地产市场平稳健康发展”有关情况。住房城乡建设部部长倪虹在会上表示，住房城乡建设部选择在前期城中村和危旧房改造基础上，再新增100万套，并通过货币化方式，加大政策支持力度。

倪虹谈到，随着城市发展进程，新房子会变成老房子，有的老房子会变成危房，城中村和城市危旧房改造的需求是存在的。据统计，35个大城市有170万套的需求，全国地级城市有297个，这种需求是实实在在的，而且还会有更大需求。

倪虹表示，这次住房城乡建设部选择在前期城中村和危旧房改造基础上，再新增100万套，并通过货币化方式，加大政策支持力度，主要是考虑有些项目条件比较成熟，群众改造意愿也比较迫切，前期工作做得比较扎实。有利的方面，首先是对群众，货币化安置可以更好地满足群众自主选择房型、地点等要求。第二可以直接搬入新居，不像以前建设安置房要等十几个月的过渡期。第三对城市来讲，可以消除安全隐患，改善居住环境，完善城市功能。第四在当前房地产供需关系发生重大变化的情况下，也有利于消化存量商品房。一举多得。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经