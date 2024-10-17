人民网北京10月17日电 （记者杨虞波罗）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“促进房地产市场平稳健康发展”有关情况。住房城乡建设部部长倪虹在会上表示，解决好新市民和青年人的住房问题，让他们能够在城市安居乐业，是城市政府义不容辞的责任，也是提高城市竞争力的重要抓手。

倪虹谈到，保障群众基本住房需求，一种是租赁的方式，对于新市民、青年人，大力发展保障性租赁住房和公租房，以“一张床、一间房、一套房”等方式，让新市民、青年人进得来、留得下、住得安、能成业。对于城市低收入住房困难家庭，各级政府都高度重视，实施了公租房保障，低收入住房困难家庭基本实现了应保尽保。公租房保障也有两种方式，一种是实物租赁，还有一种是货币化补贴。

关于购买的方式，对于有一定经济能力，虽然暂时买商品房还有困难，但是可以购买保障性住房。主要是以需定建、以需定购。筹集房源也分为两种方式，一种是新建，还有一种是购买符合条件的商品房用作保障房。在工作中，住房城乡建设部也考虑了新的形势变化，为适应生育二孩及以上家庭的需要，要求和支持地方结合实际，适度增加保障性住房的面积。

倪虹强调，各城市政府在结合当地实际优化完善房地产政策的同时，一定要加大保障力度，兜牢住房保障这个底线。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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