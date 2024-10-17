原标题：献礼“60·70”！中国核电新获两项国家级、全球重量级荣誉

10月15日，中国企业联合会、中国企业家协会主办，中国核能电力股份有限公司承办的全国企业文化（三门核电）现场会隆重召开，授予三门核电有限公司（以下简称“三门核电”）“全国企业文化最佳实践企业”称号，并举行全球首个核电领域“灯塔工厂”点亮、推广活动，标志着中国核电所属成员单位斩获两项国家级、全球重量级荣誉，取得企业文化建设和科技创新双丰收的历史性突破。

全国企业文化优秀成果评选是经中央九部委清理整顿评比达标表彰后批准保留的评选表彰项目，也是全国企业文化领域保留的表彰项目，每两年举办一届，属于国家级奖项。最佳实践企业是从全国企业文化优秀成果里优中选优，每年3到5家，代表企业文化领域综合表彰的最高荣誉。经中国核电推荐，此前秦山核电、江苏核电均获此荣誉，三门核电是中国核电旗下最新获此荣誉的单位。

世界“灯塔工厂”是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选数字化制造和工业4.0技术应用的示范者。入选“灯塔工厂”的企业被视为第四次工业革命的引领者，是数字化制造和工业4.0的代表，代表着全球智能制造和数字化的最高水平。“灯塔工厂”自2018年开始评选，截至目前，全球共有35个行业的172座工厂获此殊荣。在今年的评选中，全球共新增22座，中国13座，三门核电名列其中。

中国企业联合会、中国企业家协会党委书记、常务副会长兼秘书长朱宏任出席活动并致开幕词。生态环境部华东核与辐射安全监督站分党组书记、主任冯建平，中国核安全与环境文化促进会会长俞军，工业和信息化部原新闻发言人、运行监测协调局原局长黄利斌，国务院国资委社会责任局原二级巡视员尹凌青，浙江省企业联合会常务副会长、原浙江省经信委副主任、正厅级巡视员郑一方，北京财贸职业学院原校长、教授，首都经济贸易大学博士生导师王成荣作为特邀嘉宾作指导及点评讲话，中国核能电力股份有限公司党委委员、中核集团ERP项目部总经理马明泽代表承办单位发言，三门核电党委书记、董事长陈国才作企业文化及“灯塔工厂”创建相关的主题报告，中国企业联合会党委委员、副秘书长刘鹏，三门核电总经理、党委副书记李涛分别主持相关环节。

朱宏任表示，三门核电大力传承和弘扬“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神，积极践行“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，将企业核心价值理念融入经营发展全过程，坚守“责任、安全、创新、协同”的价值观，以企业文化激发创新活力、优化管理绩效、提升员工队伍素质，用实际行动践行“四个一流”，推进价值创造，创造良好业绩。

他强调，三门核电企业文化建设形成了三个方面的显著特色，具有良好的推广价值：一是传承血脉，弘扬“两弹一星”精神，突出企业文化的价值引领；二是结合实际，助推管理水平提升，突出企业文化的价值驱动；三是勇于争先，发挥现代新国企担当，突出企业文化的价值创造。

马明泽指出，企业文化是企业核心竞争力的重要来源，是影响企业生存发展优势的长期力量。三门核电此次荣获了全国企业文化最佳实践企业称号，并在前不久从全球上千家候选工厂中脱颖而出，成为全球核电行业首个获评“灯塔工厂”称号的企业，这是多年来中国核电人、三门核电人接续奋斗的结果，更充分彰显了核工业精神和卓越文化深厚滋养带来的强大能量。

马明泽强调，文化的生命力在于更新，最终落脚点是做。中国核电人要大力弘扬核工业优良作风，树牢“我是中核人、我是中国核电人”的职业身份认同，持续超越自我、守正创新，积极携手社会各界伙伴，善用核能优势、赋能美好生活，更好树立“可靠、可亲、低碳、赋能”的企业形象，为强国建设、民族复兴伟业贡献力量！

陈国才指出，三门核电在企业文化建设着力进行了六个方面的探索。一是坚持文化传承，为公司发展提供不竭动力。二是打造企业品牌，推动企业文化落地生根。三是以卓越安全文化夯实三门核电发展基石。四是坚持守正创新，以创新文化助推高质量发展。五是整体协同，形成“六个一”一体化项目管理的三门核电模式与方案。六是履行央企社会责任，打造核电企业乡村振兴创新模式。

冯建平表示，随着国家能源结构深度变革，中国核电事业迎来快速发展机遇期，要始终把保障核安全作为提高全体人民幸福感、安全感和确保国家安全的重要举措；把确保运行核电厂绝对安全作为奋斗目标，大力弘扬传承中华优秀传统文化，进一步坚定文化自信，不断开拓创新，为核电事业安全、健康、可持续发展提供坚强思想保证和强大精神力量！

黄利斌认为，三门核电秉承中国核工业人坚守的“两弹一艇”以身许党报国的家国情怀，积极培育和践行社会主义核心价值观，以新时代企业文化建设为引领，着力打造适合公司自身发展的企业文化体系，赋能公司发展战略、管理理念和价值导向，为公司安全发展、创新发展、培育持续竞争优势提供了绵绵不断的精神源泉和文化力量。

俞军表示，作为AP1000机组的诞生地，三门核电高度重视核安全文化建设，持续开展安全文化相关的组织建设和制度建设，有效提升了核安全治理水平，为项目的高质量发展打下坚实的基础。先进的生产力必然会伴随先进的文化，中国核电的发展壮大必须要孕育出先进的文化。要坚持以文化为引领，推动构建严密的核安全责任体系，促进核事业的可持续高质量发展。

尹凌青指出，三门核电深耕文化建设，细化标准，强化企业管理，在工作中从战略的高度、价值的保护、创新的深度、发展的速度、文化的温度等方面，共同构建起企业的核安全文化。后续要共同将三门核电的感人故事挖掘出来并传承弘扬，展现文化自信。

郑一方表示，三门核电通过树立品牌认知，扩大企业影响力，践行核安全文化，形成了“三门方案”；通过坚持守正创新，建设智慧核电站，打造高质量精细化项目管理标杆工程，输出了“三门智慧”。新时代三门核电企业文化体系为实现“四个一流”目标提供了文化引领和精神动力，也为广大企业提供了新的学习范例。

王成荣指出，三门核电具有“强核强国、造福人类”的优秀文化基因，企业文化表达简洁，特色鲜明，实用有效，自公司成立以来始终高度重视企业文化建设工作，体现了高度的一贯性、整体性和协同性，创造了显著的协同效应。期待三门核电进一步凝练文化特色，深入推进人本文化建设，强化创新文化建设，使“魅力核电 活力三门”名扬天下，青春永驻。

会议期间，三门核电、中国核安全与环境文化促进会、105所还进行了核安全文化战略合作签约仪式，并举行了三门核电作为主体的先进压水堆水化学技术和材料研究重点实验室的全省重点实验室揭牌仪式，颁发“灯塔工厂争创最佳合作伙伴”奖。与会人员共同观看了三门核电员工原创舞台剧《主泵变频器国产化之路——一颗中国心》。

来自全国各地的企业及媒体代表，台州市人民政府副市长李昌明，三门县委副书记、三门县人民政府代县长沈洪峰，台州市科技局、三门县科技局相关负责人，中国核电相关成员单位及三门核电参建单位代表100多人出席活动。会后，相关代表深度参观了三门核电公众科普展厅、二期工程现场、核电站周边首家零碳示范村。本次活动通过人民政协报、凤凰网国际、中核集团、中国核电、科普中国以及三门核电等相关传播平台进行直播，合计超过13万人次收看。

(责编：曹淼、李源)

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