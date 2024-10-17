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存量房贷利率调整后能省多少？央行回应

2024年10月17日11:43 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。中国人民银行副行长陶玲在会上表示，存量房贷利率将平均下降0.5个百分点左右，总体上将能节省利息支出1500亿元，惠及5000万户家庭、1.5亿居民。

陶玲介绍，房贷利率是由贷款市场报价利率和加点幅度构成的。根据这次政策要求，调整的是加点幅度，对于加点幅度高于-30个基点的存量房贷，将加点幅度统一降至-30个基点。例如，北京前期首套房贷利率最低加点是55个基点，此次将最低加点降至-30个基点，那就意味着房贷利率降幅达到了85个基点。北京的二套房贷最低加点前期是105个基点，按照城市利率的下限要求，此次将最低加点降至-5个基点，房贷利率降幅就达到了110个基点。五环以外地区降幅会更大。

“具体到个人、家庭，根据商业银行测算，以北京举例，在北京购房，如果原房贷利率是4.4%，利率调整以后为3.55%，那么100万元、25年期的等额本息房贷每个月可少付月供469元，总共节省利息支出超过14万元。因为存量房贷利率调整的操作细节比较多，涉及不同地区的不同借款人，在具体办理中需要以政策和操作细则为准。”陶玲说。

(责编：罗知之、吕骞)
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