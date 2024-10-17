人民网北京10月17日电 （记者杨虞波罗）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“促进房地产市场平稳健康发展”有关情况。住房城乡建设部部长倪虹在会上表示，各地首先要把保障性住房建设成“好房子”，政府工程、民心工程一定要带头。同时还要下力气，结合城市更新，想办法把老房子也能改造成“好房子”。

倪虹谈到，住房城乡建设部推动“好房子”建设，主要是抓样板、立标准、建体系、强科技，最重要的是将新一代的信息技术、绿色低碳技术、新型建造技术，以及一些新产品、新材料、新工艺，能够应用到房屋建设中，推动建设不同面积、不同价位的“好房子”。

倪虹强调，对于房地产企业、建筑业企业，今后的发展，拼的是高质量，拼的是新科技，拼的是好服务，谁能抓住机遇转型发展，谁能为群众建设“好房子”、提供好服务，谁就能有市场、谁就能有发展、谁就能有未来。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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