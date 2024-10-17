人民网北京10月17日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。自然资源部副部长刘国洪在会上表示，盘活存量闲置土地工作是自然资源部当前工作的重点，将会同有关部门研究设立收购存量土地专项借款。

刘国洪介绍，在控制新增方面，将暂停供应去化周期较长城市的商品住宅用地。在盘活存量方面，财政部已宣布允许专项债用于土地储备。具体方面，将优先考虑企业无力开发、不愿开发，还没有动工建设的住宅商务用地。同时，自然资源部还将会同有关部门研究设立收购存量土地专项借款。

(责编：杨曦、吕骞)

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