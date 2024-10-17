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住房城乡建设部：把保交房项目作为加强房屋质量监管的重点

2024年10月17日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者杨虞波罗）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“促进房地产市场平稳健康发展”有关情况。住房城乡建设部部长倪虹在会上表示，把保交房项目作为加强房屋质量监管的重点，既要把房子建成，又要把房子建好，把验收合格的房子交到购房人手上。

倪虹谈到，住房城乡建设部对正常经营的项目按照市场化、法治化原则推进；对资不抵债的项目，按照法治化、市场化原则，加快破产重整或清算，切实维护好购房人的合法权益。这里还要强调，对那些违法违规、坑害群众利益的，要坚决查处，决不能让他们“金蝉脱壳”、蒙混过关。

倪虹表示，住房城乡建设部和金融监管总局会同有关部门和单位，强化信贷、土地、司法等措施联动，紧紧围绕交付目标，继续狠抓各项工作落实。一是抓进度。通过全国保交房信息系统，对每一套交付任务都做到建档立卡，交付一套、销号一套。二是抓质量。把保交房项目作为加强房屋质量监管的重点，既要把房子建成，又要把房子建好，把验收合格的房子交到购房人手上。三是抓协调。用好国家、省、市三级专班联动机制，协调解决项目跨区域的资金抽逃、涉法涉诉、资产处置等方面的困难和问题。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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