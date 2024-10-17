打出组合拳，推动房地产市场止跌回稳
2024年10月17日12:38 | 来源：新华社
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根据10月17日举行的国新办发布会
住房城乡建设部会同财政部、自然资源部、中国人民银行和金融监管总局等部门
指导各地迅速行动
打出组合拳
推动房地产市场止跌回稳
抓存量政策落实
四个取消
充分赋予城市政府调控自主权，城市政府要因城施策
调整或取消各类购房的限制性措施
主要包括取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准
四个降低
降低住房公积金贷款利率
降低住房贷款的首付比例，统一首套、二套房贷最低首付比例到15%
降低存量房贷利率
降低“卖旧买新”换购住房的税费负担
抓增量政策出台
通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造
年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到超4万亿元
记者：王优玲、古一平
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：赵光霞、卫嘉)
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