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打出组合拳，推动房地产市场止跌回稳

2024年10月17日12:38 | 来源：新华社
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　　根据10月17日举行的国新办发布会

　　住房城乡建设部会同财政部、自然资源部、中国人民银行和金融监管总局等部门

　　指导各地迅速行动

　　打出组合拳

　　推动房地产市场止跌回稳

　　抓存量政策落实

　　四个取消

　　充分赋予城市政府调控自主权，城市政府要因城施策

　　调整或取消各类购房的限制性措施

　　主要包括取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准

　　四个降低

　　降低住房公积金贷款利率

　　降低住房贷款的首付比例，统一首套、二套房贷最低首付比例到15%

　　降低存量房贷利率

　　降低“卖旧买新”换购住房的税费负担

　　抓增量政策出台

　　通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造

　　年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到超4万亿元

　　记者：王优玲、古一平

　　设计：潘一景

　　新华社国内部出品

(责编：赵光霞、卫嘉)
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