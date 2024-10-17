人民网记者 任妍 王连香

三季度以来，一揽子增量政策加力推出，推动经济持续回升向好，提振国内市场信心。结合传统黄金消费季的推动作用，车市显现出明显的回暖迹象。

日前，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布最新汽车销量数据显示，2024年9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比增长12.2%和14.5%，但同比分别下降1.9%和1.7%。从1月至9月，汽车累计产销分别达到2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。

具体来看，数据显示，9 月，乘用车产销分别完成 250.2 万辆和 252.5 万辆，环比增长 12.6%和 15.8%，同比分别增长 0.2%和 1.5%。其中，运动型多用途乘用车（SUV）产销小幅增长，交叉型乘用车产量明显增长但销量呈两位数下降，基本型乘用车（轿车）和多功能乘用车（MPV）产销则呈不同程度下降。1-9 月，乘用车产销累计完成 1864.3 万辆和 1867.9 万辆，同比分别增长 2.6%和 3%。

9月，商用车产销分别完成29.4万辆和28.4万辆，环比增长8.7%和4.4%，但同比分别下降16.8%和23.5%。在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车产销均有所增长；但与去年同期相比，货车产销均呈两位数下降。其中，轻型货车产销环比呈两位数增长，其他三大类货车品种产销环比下降。从1月至9月，商用车累计产销分别完成282.7万辆和289.2万辆，同比分别下降2.8%和1.6%。

值得一提的是，新能源汽车延续快速增长态势，月度产销创历史新高。9 月，新能源汽车产销分别完成 130.7 万辆和 128.7 万辆，环比分别增长 19.7%和 17%，同比分别增长 48.8%和 42.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 45.8%。1-9 月，新能源汽车产销累计完成 831.6 万辆和 832 万辆，同比分别增长 31.7%和 32.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 38.6%。

对此，中汽协副秘书长陈士华分析表示，三季度，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现。新能源车市场延续良好态势，为整体车市增长贡献显著。

此外，自今年4月以来，在国家真金白银补贴的加持下，国内乘用车销量出现了大幅回升。其中，中国品牌轿车、SUV和MPV销量占有率分别为56.8%、68.7%和64.1%，与上年同期相比，中国品牌轿车、SUV和MPV销量占有率均呈不同程度增长。

数据显示，1-9 月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售 1824.1 万辆，占汽车销售总量的 84.6%。在汽车销量排名前十位企业中，上汽集团、中国一汽、广汽集团、北汽集团和长城汽车销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

“汽车以旧换新政策加码实施以来，提振效果明显，汽车报废更新补贴申请量加快增长，有效带动了汽车销量提升。”谈及未来车市发展预期，陈士华表示，9月份汽车行业乘用车市场表现良好，新能源汽车持续发力，而商用车市场仍需进一步提振。未来，随着政策的持续推进和市场的不断调整，汽车行业有望迎来更加稳定的发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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