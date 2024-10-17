人民网北京10月17日电 （记者栗翘楚）近日，“使命共担 荣耀同行——中国荣耀运动健儿红旗EH7荣耀版交付仪式”在北京举行。国家体育总局体育器材装备中心主任于建勇，国家体育总局体育器材装备中心副主任何发琼，中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼红旗品牌运营委员会副总裁柳长庆，一汽红旗汽车销售有限公司副总经理张强与陈芋汐、曹缘、王宗源、杨柳、杨文璐、邹敬园、刘洋等奥运健儿出席活动。

柳长庆在致辞中表示，中国荣耀健儿用成绩向世界展示体育大国风采，六十六载自强不息、永争第一的红旗品牌则坚持用行动助推中国体育事业发展。红旗品牌不仅在东京、北京等重大体育赛事中持续兑现“升红旗，赠红旗”承诺，更为今年的巴黎赛事进阶定制红旗EH7荣耀版，充分展现红旗品牌与中国荣耀健儿共有的“为国争光”之民族情怀与坚定信念。

在仪式现场，曹缘、王宗源、陈芋汐、邹敬园、刘洋等奥运会运动员代表分享为国而战的备赛参赛历程，并期待红旗EH7荣耀版相伴的品质用车生活。

作为红旗品牌与中国荣耀健儿精神内涵高度契合之作，红旗EH7荣耀版在外观上，匠心融入“气贯山河、红光闪耀”的“旗贯长红”标识，尽释双方“荣耀长虹”之气势。座舱中，尊崇定制融合红色缝线的石墨黑/云杉灰内饰，深度融合“中国红”与“民族荣耀”底蕴，深刻诠释顽强拼搏、为国争光的信念与愿景。

据了解，接下来红旗品牌将在全国各地举办交车仪式，让红旗EH7荣耀版的身影伴随中国荣耀健儿踏上新的征程。未来，红旗品牌更将持续支持中国体育事业发展，联合体育工作者和广大国民共同为建设体育强国、汽车强国贡献更多力量，携手各方再攀时代新峰。

(责编：乔业琼、吕骞)

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