10月16日，中信集团在上海举行的2024ESG全球领导者大会专题论坛上发布“要出国，找中信”“来中国，找中信”服务品牌，向全球市场推出个人和企业跨境金融服务体系及多个实业领域合作机遇。本次品牌发布标志着中信集团充分发挥“金融全牌照+实业广覆盖”优势，着力打造中信全球综合服务方案，深化国际合作，促进互惠互利，服务高水平对外开放。

中信集团党委副书记、总经理张文武在当日论坛上表示，中信集团成立之初便被赋予对外开放窗口的使命，愿继续发挥桥梁纽带作用，以发布“来中国、找中信”“要出国、找中信”两大服务品牌为契机，全面统筹金融全牌照资源和产业创新资源，助力全球合作伙伴投资中国、赢在中国。同时，中信集团将与全球合作伙伴拓展全球互利合作，加强产业链上下游深度融合，并围绕数字经济、人工智能、新能源等领域，加强技术、标准、模式等方面交流互鉴，共同培育新质生产力，塑造未来发展新动能。

根据介绍，中信集团将依托旗下中信金控平台资源提供全球综合金融服务方案，包括涵盖出国金融、来华便利、财富管理、融资及增值服务等领域的个人跨境金融服务以及涵盖跨境商业银行、投资银行、金融市场、资产配置等领域的企业跨境金融服务。同时，中信集团将依托旗下先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化等实业板块，汇聚金融与实业领域智库资源，为全球合作伙伴提供多领域跨境合作场景，携手国际合作伙伴，共同把握中国经济高质量发展的新机遇，筑就互利共赢的繁荣发展之路。

(责编：曹淼、李源)

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