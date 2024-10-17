守护人民美好生活，共绘乡村振兴壮丽画卷。近日，中国人寿发布助力乡村振兴专题片《乡村协奏曲》。作为国有大型金融机构，中国人寿以学习运用“千万工程”经验为引领，不断做强做优乡村振兴综合金融服务，扎实做好定点帮扶，为乡村浇灌出一片片希望的田野。

2024年上半年，中国人寿涉农保险为1.81亿人次农村人口，提供风险保障50.4万亿元，农业保险为976万户次农户，提供风险保障约3800亿元，涉农贷款余额超1829亿元，支持乡村振兴存量投资规模突破1300亿元。中国人寿1100余名挂职帮扶干部，深入全国1120余处定点帮扶的县、乡镇和乡村，围绕“五大振兴”，不断提升乡村产业发展水平、乡村建设水平和乡村治理水平。

近年来，中国人寿在定点帮扶的湖北丹江口市、郧西县和广西天等县、龙州县累计投入帮扶资金超6亿元，帮助定点帮扶县落地招商引资约21亿元，帮助购销农产品近2.5亿元，国寿美丽乡村（丹江口）产业基金、国寿（郧西）乡村振兴基金发挥积极作用。此外，中国人寿主动创新“文化振兴公益行”“百校体育帮扶计划”等助力乡村文化振兴，在加大“输血”力度的同时，不断增强“造血”功能，助推帮扶地区脱贫攻坚成果更加稳固、乡村振兴势头更加强劲，不断谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经