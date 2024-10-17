人民网记者 栗翘楚

“让中国汽车走出国门，是我们这一代汽车人的天命。”长城汽车董事长魏建军说。

中国汽车从2009年开始加速发展，更多的国内消费者开始选择自主品牌。与此同时，汽车“出海”也正在成为中国经济的一张新名片。

工信部数据显示，2023年，我国汽车产销量首次突破3000万辆，连续15年保持全球第一水平。2023年，我国汽车零售额实现4.86万亿元，占社会消费品零售总额的10.3%，汽车制造业规模以上工业增加值同比增长13%，为我国经济稳定增长作出了重要贡献。

如今，随着中国汽车进入全球化新时代，中国自主品牌的持续发展，让中国车走向世界已成为新的趋势。凭借持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，中国新能源企业出口产品具有高质量、高效能、高性价比的特点，受到全球越来越多消费者青睐。在此背景下，多家车企正积极把握海外市场的机遇，加速布局海外研发与生产基地。

“汽车这个产业有天然的属性，就是要把这汽车卖到全球去。”魏建军表示，长城汽车自1997年“出海”，从“商品出口”到“贸易出海”，再到如今的“生态出海”、“国际新四化”，全球化战略将伴随用户的需求不断升级。目前，长城汽车已构建起全球化生产布局，在海外，长城汽车有泰国、巴西等3个全工艺整车生产基地，在厄瓜多尔、巴基斯坦、印尼、马来西亚等地拥有多家CKD工厂。此外，长城汽车也形成了全球化研发布局，以中国总部为核心，涵盖欧洲、亚洲、北美，全面覆盖整车、核心零部件、新能源及智能化等领域。目前，长城汽车已出口到170多个国家和地区，海外销售渠道超过1300家。

魏牌高山MPV出海欧洲发运仪式。受访者供图

过去，附加值不高、溢价空间不大，是中国汽车品牌的短板。如今，中国汽车开始成为被模仿和学习的新对象。伴随“出海”之路，中国汽车让全世界看到中国制造的力量、中国品牌的形象。

作为一位有着34年从业经验的车圈老将，魏建军清楚地了解到，现阶段是中国汽车走向世界的关键节点，其重要性不言而喻。在他看来，汽车不止是产品，更是关乎消费者福祉与国家工业强盛的事业。中国车企不仅仅是在参与一场商业竞争，更是在为国家支柱产业走向的未来铺路。

长城汽车董事长魏建军。受访者供图

持续的技术创新、完整的产业链供应链和充分的市场竞争是中国汽车产业脱颖而出的土壤。然而，在历经爆发式增长热潮后，汽车产业也面临着冷思考。在魏建军看来，只有从制度、秩序上保障行业健康发展，维护公平竞争、风清气正的商业氛围，才能让中国自主汽车品牌走得更远。

面对“流量为王”的互联网时代，魏建军表示，“中国汽车文化的传播，不仅需要自身具备坚实的底蕴，也需要足够的流量才能传播得更远。我们长城当然也需要流量，我是希望我们的流量更有质量，更有信用。”

“汽车这个赛道很漫长，不能只看短期、看小利。中国汽车企业的未来，注定是一条充满挑战的全球化之路。”魏建军表示，只要心怀产业、心怀消费者、心怀国家，未来中国汽车产业必将在国际舞台上大放异彩。

从产品“出海”到战略布局，从技术输出到标准联通，中国汽车产业在践行高质量发展和高水平对外开放的过程中，为全球汽车产业注入更多“中国创新活力”。

(责编：王连香、吕骞)

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