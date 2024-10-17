人民网北京10月17日电 （方经纶）10月17日，“智能网联汽车全球十大发展突破”在2024世界智能网联汽车大会开幕式上发布。

中国工程院党组成员、副院长，中国工程院院士钟志华在开幕式上介绍，“智能网联汽车全球十大发展突破”是受WICV委托，由中国汽车工程学会组织全球两百余位专家联合研究最终推选而出。今年8月以来，经全球征集提名、专家遴选推荐、大会审议决定等环节，最终从过去5-10年的代表性成果中，评选出在政策法规、市场应用、技术创新等方面最具标志性的十项发展突破。

10月17日，“智能网联汽车全球十大发展突破”在2024世界智能网联汽车大会开幕式上发布。 人民网 方经纶摄

“智能网联汽车全球十大发展突破”具体包括：

突破一：基于大模型的汽车人工智能技术实现突破

依托模仿学习和强化学习的驾驶大模型训练方法，拓宽了车辆ODD范围，促进了智能网联汽车快速落地。主流车企已经实现大模型技术在感知、规划和控制领域的应用，部分车企已具备全栈端到端智能驾驶能力。

大模型在智能座舱的应用，推动实现更自然、更智能的多模态交互，和更主动、更便捷的场景化服务。

突破二：智能化网联化融合成为重要技术路径

中国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，20个试点城市组织开展规模化建设与应用。美国发布《网联拯救生命：加速V2X部署计划》，提出车辆和基础设施部署目标。欧盟发布《网联、协作和自动化出行路线图》，明确V2X顶层发展规划，加速推动V2X规模部署。

突破三：中央计算式新型架构开启产业实践

中央计算式车辆电子电气架构进入产业实践阶段，企业相继发布中央计算平台；车用操作系统形成多核分布式、异构融合架构，支持软硬件分层解耦、多域融合与协同机制；大算力芯片实现应用，单车算力迈向千级TOPS，支撑整车中央计算发展。

突破四：智能底盘提升整车操控和运动安全

依托底盘域内融合和跨域协同技术，推动智能底盘认知、预判和控制车轮与地面间相互作用、管理自身运行状态的能力逐步提升。主流车企智能底盘实现线控执行、冗余重构等持续创新突破、拓展了安全边界。

突破五：自动驾驶系统安全技术体系完善

以功能安全、信息安全和预期功能安全构成的系统安全已完成大量的研究，形成了设计方法和技术标准体系。L3级以上自动驾驶安全需求体系基本形成，主流车企搭建系统的安全防护能力，支撑自动驾驶规模化应用。

突破六：车云数据闭环变革主流研发范式

自动驾驶研发范式已经实现由规则驱动向数据驱动转变，数据量和数据闭环能力将成为汽车智能化的关键。依托车云数据闭环，车端推理+云端训练已成为重要的开发模式，发掘数据价值，加速模型及算法的迭代和进化。

突破七：组合驾驶辅助（L2级）规模化落地

今年1-6月，中国乘用车L2级新车渗透率55.7%，其中具备领航辅助驾驶功能的新车渗透率达到11.0%；2023年北美地区具备领航辅助驾驶功能的新车销量近百万辆。

突破八：L3级及以上智能网联汽车研发加速

德国、日本已经为具备L3级自动驾驶功能车型完成型式批准；美国许可具备L3级自动驾驶功能的车辆上路；中国已确定首批9个联合体，开展准入与上路通行试点工作。

突破九：主要国家在立法方面取得关键进展

德国发布《自动驾驶法》允许L4级车辆上路；日本《道路交通法》有关L4级车辆的修正案正式生效；美国40多个州制修订自动驾驶相关法案；中国《道路交通安全法（修订建议稿）》自动驾驶相关条款征求意见。同时，主要国家积极推动网络安全、数据安全、保险等智能网联汽车相关法律制修订。

突破十：全球加速自动驾驶法规标准研究

联合国世界车辆法规协调论坛（UN/WP.29）设立自动驾驶与网联车辆工作组（GRVA），发布《自动驾驶汽车框架文件》，并于2020年发布了信息安全、软件升级、自动车道保持等三项联合国法规。

国际标准层面，2021年国际标准化组织道路车辆技术委员会（ISO/TC22）发布《自动驾驶标准化前景》(RoSPAV)文件。

中国构建了智能网联汽车标准体系，发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》。

据了解，2024世界智能网联汽车大会由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办，于10月17-19日在北京亦庄北人亦创国际会展中心举办。大会以“协同并进 智行未来——共享智能网联汽车发展新机遇”为主题，设置3场全体活动、3场特色活动、6场主题峰会、N场同期边会及互动活动，组织专题讨论，汇聚各方观点，展示前沿技术，创新试乘体验，引领全球智能网联汽车产业发展风向。

(责编：申佳平、吕骞)

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