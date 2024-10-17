原标题：新源智储发布全球首创技术，引领工商储极致安全新时代

近日，在2024全国交通能源融合技术创新发展大会上，新源智储能源发展（北京）有限公司（简称：新源智储）推介了其倾力打造的首创工商储产品——“智储·银河”系列超分子全浸没式工商业储能一体机。

据悉，此次大会由中国交通运输协会、中国电力国际发展有限公司等机构共同主办，吸引了交通、能源、电力、经济等行业领域的500余名专家学者参与。会上，新源智储凭借其深厚的储能领域技术积累和创新能力，成功推出了“智储·银河”系列超分子全浸没式工商业储能一体机，为解决当前工商储发展存在的诸多痛点提供了全新解决方案。

当前，工商储运行环境复杂，对储能电池的安全性要求极高。同时，工商储应用场景多样，每天充放电频率高，对电池的循环寿命要求也更高。此外，工商储一般分布分散，运维和检修的人工成本较高。这些痛点问题，特别是安全性问题，一直是制约工商储行业发展的瓶颈。

针对这些问题，新源智储凭借其技术实力和创新精神，成功研发出了“智储·银河”系列超分子全浸没式工商业储能一体机。该产品采用全球首创的超分子全浸没技术，从源头上切断了发生火灾的可能性，实现了极致安全。同时，该产品还结合了浸没液体的导热特性，创新设计了一种新型的温控技术，实现了快速降温和低能耗温控，让整个系统的温差小于3°C，单层温差小于1.5°C，从而大幅延长了电池寿命，可达10年以上。

此外，“智储·银河”系列产品还具备智能免运维等核心优势。通过模块化设计、云端诊断和远程运维模式，该产品实现了现场免维护，大幅降低了产品的运维成本。同时，通过大数据故障预警，还可以进一步提升产品的可靠性。

基于产品的极致安全性能，“智储·银河”系列超分子全浸没式工商业储能一体机在应用场景上也具有极大的灵活性。新源智储推出了高危行业的室内储能、UPS一体化的数据中心储能以及可移动的充储一体化充电站等系统级产品，同时针对不同客户提供一揽子定制化的整体解决方案。

展望未来，随着电力市场改革和新型电力系统建设的不断深入，我国工商储将迎来前所未有的发展机遇。预计到2030年，全球工商储市场规模将达到300GWh。在此背景下，“智储·银河”系列超分子全浸没式工商业储能一体机凭借其技术和产品优势，必将在未来市场中占据制高点，成为工商储行业的领跑者和市场竞争中的佼佼者。

(责编：董童、李源)

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