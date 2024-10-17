原标题：抢抓机遇并购启航｜浙江省上市公司并购重组推进大会在杭召开

10月16日，“抢抓机遇 并购启航”浙江省上市公司并购重组推进大会在杭州召开，旨在解读宣传新政，提升并购市场信心，打造以并购重组促进企业转型升级的浙江范本，全面开启浙江省上市公司并购重组的新征程。

会上进行了“企业上市与并购金融顾问工作室”授牌仪式，并发布了“并购生态平台”与“高质量并购重组助推新质生产力加速发展”倡议书。会议号召各方要提高站位，响应党和国家号召，把政策理解好、落实好；从社会价值向度出发，重点推进和支持对经济社会发展有正向效益的并购项目；建立以客户为中心的协同推进机制，整合各种优势和力量，推动上市公司充分享受新政红利。

政策红利持续释放，并购重组迎来发展“窗口期”

从并购领域来看，当前政策层面不断加码，中央明确提出要“大力引导中长期资金入市”“要支持上市公司并购重组”；9月24日，证监会发布了“并购六条”；浙江也明确提出“要以长期资本、耐心资本促进科技型企业发展壮大”。

并购重组已成为浙江省上市公司高质量发展的重要手段，数据显示，过去六年，浙江省平均每年约有超过280家上市公司开展并购重组活动，交易金额超1000亿元。浙江省委金融办副主任、省地方金融管理局副局长潘广恩指出，当前，浙江省上市公司并购重组市场的运行与发展，充分地体现了产业并购、创新导向与新质生产力培育的特征。面对新的政策机遇，他提出三点建议：一是金融机构要深刻认识当前的资本市场政策，发挥主导性作用和金融顾问的支撑作用取得实际成效；二是上市公司要主动作为，抓住历史机遇积极开展高质量并购；三是资本市场中介机构要勤勉尽职，努力当好资本市场的看门人，以更好的专业能力和职业操守为浙江上市公司开展高质量并购保驾护航，把浙江打造成为中国乃至世界资本市场高质量运行、合法合规化经营的典范。

会上，浙江省上市与并购联合会（以下简称“联合会”）会长，浙商银行党委书记、董事长陆建强表示，近期政策面市场面利好集中，组合呈现，是史无前例的重要机遇。各并购参与主体要提高认知，抢抓机遇，机遇期要多做大事好事难事；把握大势，乘势而上，以高质量的并购全面唱响中国经济光明论；务实笃行，精准施策，共同努力把浙江打造成为并购重组的排头兵。

“目前，并购已经成为经济高质量发展的重要引擎，并逐渐呈现三大特征。一是市场主体的并购需求不断涌现；二是科技创新板块成为并购的主要领域；三是跨界并购迎来窗口期。”陆建强进一步分析，当前金融行业正面临“金融定位”和“数字化”两大变局，在推进落实并购的过程中，要深刻理解并购市场的三大特征和金融的两大变局，把握好历史发展规律，真正把并购打造成为推动经济高质量发展的重要力量。

陆建强还指出，在省委省政府的大力支持下，浙江省的并购市场始终表现出显著的活跃度。联合会作为首家省级并购服务平台，要充分发挥纽带作用，与金融机构和上市公司等各方主体需紧密协同，助力浙江成为国内并购重组市场的排头兵；金融机构要坚持善本金融理念，提供以客户为中心的综合服务方案，浙商银行作为会长单位更要举旗引领，切实当好政策落地的排头兵；上市公司要认真谋划提前布局，以高质量的并购推动企业的高质量发展。

发挥“1+N”合力，以客户为中心提供综合金融服务

会上，“企业上市与并购金融顾问工作室”正式宣布成立，工作室将通过政策宣讲、专题培训、并购咨询、资源对接、调研走访等多种形式，深入一线，解决现实问题，更好地助力上市公司开展并购重组相关工作。

据悉，该工作室汇聚了在企业上市、并购重组、破产重整等领域具有深厚专业背景和丰富实践经验的专家及资深金融顾问，将充分发挥金融顾问“1+N”综合金融服务机制优势，为政府、企业及相关机构提供全面、精准、个性化的一站式上市与并购金融服务。

此外，会上还正式发布搭载了并购重组数智系统的“并购重组生态平台”。浙江省上市与并购联合会执行会长兼秘书长龚小林介绍，该平台拥有并购重组金融顾问库、核心企业库等数据资源库，可实现并购需求发布、机会发现、交易创设等功能，能提供交易撮合、尽调机构推荐、交易谈判、方案设计等服务，推动投资机构与上市公司深度联动，全面助力促成一批具有行业影响的并购交易。

分析人士认为，“企业上市与并购金融顾问工作室”的成立与“并购重组生态平台”的发布，是金融服务从产品为中心转向以客户为中心，从产品金融转向场景金融、链式金融的体现。后续，金融顾问团队将加强与当地发改、经信、科技等部门对接，组织并购专家人才走进企业，精准宣导最新政策和金融机构相关服务，给上市企业传递信心；同时陪伴式支持符合“浙银善标”的好企业进行产业并购，满足企业的综合金融服务需求。

打造“并购生态圈”，以数字化手段赋能企业发展

面对金融行业“数字化”变局，浙商银行正致力于推动以客户为中心的综合协同改革，大力发展以算力为核心的数字金融、链式生态金融。会上，浙商银行介绍了并购金融服务及产品，其中以多维数据分析功能为基础的并购交易生态平台——“CZ智投”引人瞩目。

据了解，“CZ智投”充分结合并购重组业务场景，可全面提供股权、债权、贷款、专业咨询等方面的各项金融服务；同时可依托价值资产库、核心企业库、投资人库、行业专家库等“产业四库”数据对项目进行价值分析，并以此进行并购方和并购标的推荐，形成以买方和卖方为中心的“1+N”撮合服务。

“后续，我们还将针对‘上市公司、股东、高管’三类主体，‘产业发展、财富及资产管理’三类需求总结形成‘3+3+N’服务模式，形成经典案例并复制推广，以切实的行动助力我省并购重组实现跨越式发展，为浙江乃至全国的新质生产力加速发展贡献智慧和力量。”浙商银行投资银行总部相关负责人介绍说。

(责编：董童、李源)

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