人民网北京10月17日电 （记者王仁宏）“中国房地产在系列政策作用下，经过三年的调整，市场已经开始筑底。预计10月份的数据，会是一个积极乐观的结果。”今日，住房城乡建设部部长倪虹在国新办举行的新闻发布会上如是说。

倪虹表示，9月26日，中央政治局会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，释放了稳定房地产市场的积极信号。有关部门积极落实，相继出台了财税、金融等一系列政策措施，地方政府因城施策，取消或调减了限制性措施，支持居民刚性和改善性住房需求，有效提振了市场信心。从市场反映看，部分城市、项目看房量、到访量明显上升，销售量有不同程度增长，房地产的主要指标明显好转。特别是一线城市，10月份以来全线回稳。

“我们对房地产市场止跌回稳充满信心。”倪虹表示，接下来，要同心协力，狠抓落实，打好“组合拳”，推动政策效果充分显现，让人民群众能够享受政策红利。

(责编：王仁宏、吕骞)

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