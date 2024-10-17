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服务事项扩充至120个！国家税务总局发布新版《“走出去”税收指引》

2024年10月17日16:04 | 来源：新华网
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新华社北京10月17日电（记者王雨萧）10月17日，国家税务总局发布《“走出去”税收指引》（2024年修订版），将涉税服务事项由原来的99个扩充至120个，帮助“走出去”纳税人积极适应国内外税收环境新变化，助力企业行稳致远。

记者了解到，新版指引对“走出去”纳税人在海外遇到的相关税收政策及覆盖114个国家和地区的税收协定进行归纳整理，从税收政策、税收协定、管理规定及服务举措四个方面，总结共性涉税问题120项。同时，新增了“外贸新业态税收政策”和“‘税路通’服务品牌”两个章节，更新补充了2021至2024年生效的税收政策文件及税收协定有关内容。

国家税务总局国际税务司司长蒙玉英表示，随着现代商业活动全球化以及新经济、新业态、新模式的持续涌现，企业在跨境生产经营过程中面临的形势日趋复杂。新版指引聚焦“走出去”纳税人关切和需求，及时对中国与有关国家和地区之间税收政策及税收协定进行更新补充，进一步帮助中国企业享受国与国之间税收协定待遇、确保协定中赋予的权益得到实现。

新版指引作为国家税务总局“税路通”跨境服务品牌下重要的知识产品之一，旨在为我国“走出去”纳税人提供涉税政策、管理、服务内容索引与辅导，帮助纳税人在海外有效规避税收风险，为构建增长友好型环境、推动国际经贸往来和经济发展作出积极贡献。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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