人民网记者 黄盛

随着社会经济发展和城市化进程加快，新型业态建筑不断涌现，大型商业综合体、地下空间等新型建筑的防火备受社会关注。在不少业内人士看来，建筑防火是大安全大应急框架中的一个关键环节，是城市安全韧性提升行动中的一个重要领域。那么，如何推动建筑防火技术进步和产业发展，为“好房子”保驾护航？

中国工程院院士、住房和城乡建设部建设工程消防标准化技术委员会主任委员范维澄表示，我国已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。面对当下的建筑防火，需要系统性地提升工程消防技术能力，深度推进标准、制度创新，构筑战略科技力量基础，促进工程消防技术交流。

国家消防救援局消防监督司副司长王天瑞在日前举办的第二届建筑防火大会上表示，“建筑防火”把“住建人”和“消防人”紧密结合，“不发生、不扩大、不亡人”是火灾预防的共同目标，需携手共赢。

山东省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长王润晓表示，山东省住建系统在机构建设、政策体系、技术标准、在线审批、服务模式、监督管理等方面取得一定成效，并强调建筑与消防技术领域创新、消防安全至关重要，特别是在城市更新、历史文化保护、绿色建筑等领域方面。

“建筑防火行业高质量发展离不开技术进步和产业发展。”山东省滨州市委书记宋永祥表示，近年来，滨州坚持以科技创新推动产业创新，将防火阻燃等作为材料研发的一大方向，不断开发技术工艺，不断升级标准规范，新材料产业不断发展壮大，同时依托新材料产业，一大批防火材料、防火技术实现自主研发和广泛应用。

中国建筑科学研究院有限公司总经理樊金龙表示，建筑防火行业应强化顶层设计，构建合作机制，加强科研标准支撑，聚焦关键核心技术，构建完善标准体系，促进产业转型升级。

中国工程建设标准化协会理事长王俊认为，可以进一步加强消防安全的顶层设计，统筹考虑城乡建设事业安全健康发展，推进与地方政府部门的战略合作，加强产学研用协同合作，强化科技与标准互动支撑，开展关键核心技术研发与应用，促进产业转型升级，打破技术壁垒，以标准激发科技创新、以标准助推产业升级、以标准支撑高效能治理、以标准促进高水平开放。

中国建筑学会理事长修龙建议，汇聚行业各方力量，聚焦建筑防火技术进步和产业发展，共同探索消防新思路，优化资源配置，促进产业转型升级，推动消防行业更加有效地服务于国家经济发展的整体布局，为国家的经济建设大局提供更加坚实的保障。

中国消防协会会长陈伟明表示，要推动消防科技进步和产业发展，通过组织高层次学术交流和行业技术研讨，推动建筑防火领域的创新与进步，积极促进行业间的合作与发展，共同为建筑防火事业贡献力量。

住房和城乡建设部科技委建设工程消防技术专业委员会主任委员李引擎表示，应进一步加强对建筑防火科技发展趋势的研究和把握，为国家和住建部制定相关政策提供有力的技术支持，积极推动建筑防火领域的国际交流与合作，加快科技成果转化，让更多的新技术、新材料、新工艺服务于建筑防火事业。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司消防处处长张晓军说，建筑防火行业的发展，要持续推动消防安全全民共识、社会共治、协同治理，只有全社会形成共识，才能共同推动建筑防火工作不断进步。

也有业内人士表示，各界携手以创新为引领，以质量为基石，共同推动建筑防火技术的不断进步与产业的快速发展，为构建安全、绿色、和谐的社会环境贡献力量。

(责编：王连香、吕骞)

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