人民网记者 许维娜

“得益于政府补贴，店里的销量比去年增长了50%。同时，随着家电以旧换新活动的开展，这个月购买中高端机的顾客也比之前多了。”10月16日，河南项城某家电专卖店的宋经理向记者分享着自己的喜悦。

在政策的支持下，商家与消费者正实现“双向奔赴”，共同打造出一幅汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”新图景。

今年，国家发展改革委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确提出支持家电产品以旧换新；8月底，商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，进一步加大补贴力度、优化补贴方式，推动更多高质量耐用家电产品进入居民生活。

“大力推动消费品以旧换新，不仅是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。”国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，目前，我国主要家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。

文华介绍，随着一系列含金量高、惠及面广的政策措施的出台实施，消费品以旧换新工作不断取得新进展，可以用“三个加速”来概括：一是政策体系和工作机制加速构建；二是“真金白银”补贴优惠加速落地；三是地方的探索实践加速推进。

消费品以旧换新工作的持续推动不仅激发了消费潜力，带动了重点消费品销量的快速增长，还有效拉动了相关投资和效益的增长，进一步增强了企业的发展动能。

中国汽车流通协会数据显示，8月份，全国乘用车零售量190.5万辆，环比增长10.8%；新能源汽车零售量102.7万辆，环比增长17%。国家统计局数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。此外，今年1—8月份，消费品制造业投资同比增长了14.9%。

一串串数据增势喜人，见证着政策落地有声、落实有效。

如何实现消费者、企业与政府三方的同频共振，持续释放消费市场的活力？记者了解到，重庆根据当地实际情况，在执行汽车报废更新和置换更新政策中，形成了一些特色亮点做法。

作为我国重要的汽车生产基地，重庆结合自身优势，实现市区县、政企银联动，多形式、多层次开展汽车消费大客户对接、汽车惠民换新消费周、新能源汽车下乡、商家叠加优惠等促销活动。截至9月22日，重庆收到汽车报废和置换更新补贴申请超过6.4万辆，涉及补贴资金9亿多元，两项政策资金撬动比分别达到1:6和1：21，对消费的拉动效应十分明显。

为了增强消费品以旧换新政策的资金使用效率，进一步提升资金的使用效益，并激发消费市场的活力，文华提出了“四个加强”的措施：

一是加强督促指导。将持续加强工作调度，指导地方加快工作进度，坚持问题导向，及时完善配套措施，优化具体操作流程，推动相关领域更新换新政策全面落地；

二是加强资金监管。为此，国家发展改革委已经制定了超长期特别国债支持“两新”资金管理办法，明确了全链条管理规定，确保资金真正用于“两新”工作，严防资金沉淀、挤占挪用等行为；

三是加强评估问效。将组织有关部门和地方及时对工作推进、资金使用、项目实施等情况开展自评自查，并会同财政部开展绩效评估；

四是加强宣传引导。将和各地区各有关部门一起，持续创新方式、丰富渠道，做好政策解读，积极回应社会关切，让更多、更大范围的企业和群众了解政策、落实政策、享受政策。

(责编：王连香、吕骞)

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