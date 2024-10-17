人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

释放更多消费潜力 以旧换新为经济发展添动力

人民网记者 许维娜
2024年10月17日17:38 | 来源：人民网
小字号

“得益于政府补贴，店里的销量比去年增长了50%。同时，随着家电以旧换新活动的开展，这个月购买中高端机的顾客也比之前多了。”10月16日，河南项城某家电专卖店的宋经理向记者分享着自己的喜悦。

在政策的支持下，商家与消费者正实现“双向奔赴”，共同打造出一幅汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”新图景。

今年，国家发展改革委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确提出支持家电产品以旧换新；8月底，商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，进一步加大补贴力度、优化补贴方式，推动更多高质量耐用家电产品进入居民生活。

“大力推动消费品以旧换新，不仅是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。”国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，目前，我国主要家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。

文华介绍，随着一系列含金量高、惠及面广的政策措施的出台实施，消费品以旧换新工作不断取得新进展，可以用“三个加速”来概括：一是政策体系和工作机制加速构建；二是“真金白银”补贴优惠加速落地；三是地方的探索实践加速推进。

消费品以旧换新工作的持续推动不仅激发了消费潜力，带动了重点消费品销量的快速增长，还有效拉动了相关投资和效益的增长，进一步增强了企业的发展动能。

中国汽车流通协会数据显示，8月份，全国乘用车零售量190.5万辆，环比增长10.8%；新能源汽车零售量102.7万辆，环比增长17%。国家统计局数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。此外，今年1—8月份，消费品制造业投资同比增长了14.9%。

一串串数据增势喜人，见证着政策落地有声、落实有效。

如何实现消费者、企业与政府三方的同频共振，持续释放消费市场的活力？记者了解到，重庆根据当地实际情况，在执行汽车报废更新和置换更新政策中，形成了一些特色亮点做法。

作为我国重要的汽车生产基地，重庆结合自身优势，实现市区县、政企银联动，多形式、多层次开展汽车消费大客户对接、汽车惠民换新消费周、新能源汽车下乡、商家叠加优惠等促销活动。截至9月22日，重庆收到汽车报废和置换更新补贴申请超过6.4万辆，涉及补贴资金9亿多元，两项政策资金撬动比分别达到1:6和1：21，对消费的拉动效应十分明显。

为了增强消费品以旧换新政策的资金使用效率，进一步提升资金的使用效益，并激发消费市场的活力，文华提出了“四个加强”的措施：

一是加强督促指导。将持续加强工作调度，指导地方加快工作进度，坚持问题导向，及时完善配套措施，优化具体操作流程，推动相关领域更新换新政策全面落地；

二是加强资金监管。为此，国家发展改革委已经制定了超长期特别国债支持“两新”资金管理办法，明确了全链条管理规定，确保资金真正用于“两新”工作，严防资金沉淀、挤占挪用等行为；

三是加强评估问效。将组织有关部门和地方及时对工作推进、资金使用、项目实施等情况开展自评自查，并会同财政部开展绩效评估；

四是加强宣传引导。将和各地区各有关部门一起，持续创新方式、丰富渠道，做好政策解读，积极回应社会关切，让更多、更大范围的企业和群众了解政策、落实政策、享受政策。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
释放更多消费潜力 以旧换新为经济发展添动力
　　“得益于政府补贴，店里的销量比去年增长了50%。同时，随着家电以旧换新活动的开展，这个月购买中高端机的顾客也比之前多了。…
新一轮强冷空气上线 5个关键点保障生产安全
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部