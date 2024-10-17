人民网北京10月17日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，“双11”网购促销即将开启，中消协针对能给消费者网购决策参考的“第三方测评”发布了消费提示。

近年来，面对网络空间海量信息，“第三方测评”成为消费者网购决策的参考，许多人养成了“买前看‘测评’”的消费习惯。

据中消协相关负责人介绍，所谓“第三方测评”，通常是指未取得国家检验检测资质认定及中国合格评定国家认可委员会（英文缩写为：CNAS）认可的组织或者个人，宣称通过自身测试、测验、体验或引用对比专业检测结果、分析调研数据、表达主观使用感受等方式，对商品的质量、功能、设计、成分、服务、性价比等方面进行横向或纵向比较，并将结果通过自媒体以图文、视频或直播的形式进行发布推广。“第三方测评”可以为消费者购物提供参考，也可能因“跑偏”“变味”而误导消费者。

为帮助广大消费者理性看待互联网促销活动和商品测评类营销信息，中消协针对“第三方测评”发布了消费提示：

一要理性审视消费需求，切勿迷信“种草”流量。

面对逛不完的网店、看不尽的商品、理不清的优惠措施，消费者有必要货比三家、综合考察之后再作决策。针对某些主播、博主推出的各类“测评红黑榜”“必备好物清单”“避雷清单”等，应当多平台、多渠道进行比较，客观理性看待各类测评榜单和测评内容；针对“第三方测评”主播、博主提供的引流优惠信息，特别是所谓“无脑购入”“家人们放心冲”等具有强烈情绪和引导性质的标题、口号时，消费者更应保持清醒，聚焦自己和家人的真实需要，不迷信“流量”，不尽信“流量”。

二要关注主体口碑信用，以便维权追责有的放矢。

消费者在浏览相关测评信息时，对于评论吐槽意见较多、带货推销倾向明显甚至有失公允的，要及时搜索查证、自觉远离；针对偷换测评概念、测评结果自相矛盾等涉嫌误导欺骗消费者的行为，可保留证据向相关互联网平台和有关部门进行投诉举报，依法主张自身权益。

三要留意宣称测评方法，避免“诚意”变“套路”。

消费者在浏览有关“第三方测评”信息和推荐产品时，要留意查验有关测评项目是否合理，测评信息或数据来源标注是否清晰，相关数据结论有无常识性错误或逻辑谬误，还可以翻阅查验该账号作者往期成果、点赞情况和网友评论留言，综合比较信息的真实性和合理性。

四要当心概念营销变味，警惕“跑偏”的“第三方测评”。

部分“第三方测评”账号在经营过程中没有把握好公正客观和经营盈利的关系，为了商业利益变身流量代言人，以“科普”“分享”为名行“营销”“带货”之实，涉嫌侵犯消费者知情权和公平交易权。还有少数博主、主播和经营者偷换检验检测指标项目概念或虚假展示检验检测报告，更有甚者直接伪造虚假检验检测报告，推销涉嫌价高质次的仿冒、伪劣商品，一经查实均须承担相应法律后果。

为营造更加安全放心的消费环境和网络生态，持续激发消费活力，中消协敦促各“第三方测评”营销主体，应恪守公平、诚信原则，为消费者呈现真实、有效、可信的消费参考信息。

中消协同时建议有关网购平台和互联网内容平台切实筑牢平台监管、服务规则，压实平台内有关经营者主体责任，督促做好亮证、亮照、亮规则、亮承诺，进一步完善检验检测报告适用和查验规则，帮助公众更加方便、快捷、精准识别各类消费信息和营销内容，让广大消费者舒心消费，提振消费信心。

(责编：王连香、吕骞)

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