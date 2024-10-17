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中国检验检测学会：不断提升学术水平和创新效能

2024年10月17日17:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者孙博洋）记者从中国检验检测学会了解到，10月15日，中国检验检测学会第二届理事会第五次会议暨中国检验检测学会科技奖颁奖仪式在济南召开。

图为会议现场。来源：中国检验检测学会

图为会议现场。来源：中国检验检测学会

会上，中国检验检测学会会长李怀林表示，学会将持续围绕“服务国家、服务行业、服务会员”的初心使命，紧密团结和依靠广大检验检测科技工作者，发挥好行业科技人才优势，加强智库建设，学科建设，学术交流，成果推广，科学普及，科技服务，倡导行业科技工作者爱岗敬业，精益求精，克难创新，树立检验检测高技术和高素质行业的社会形象。

市场监管总局认可检测司司长顾绍平表示，检验检测行业是市场监管的重要技术支撑，要充分发挥学会的专业优势和人才优势，为国家市场监管改革创新提供科学的决策依据和技术支持。

中国工程院院士庞国芳表示，检验检测作为保障市场公平竞争、维护消费者权益、推动产业升级的重要力量，其重要性日益凸显。随着全国统一大市场的加快构建和科技创新的深入推进，检验检测行业将迎来更加广阔的发展空间。

据悉，本次会议上颁发了63项中国检验检测学会科学技术奖。会议指出，当前检验检测行业正面临着前所未有的发展机遇和挑战，必须坚持以创新为引领，不断提升学术水平和创新效能，为全面深化检验检测改革贡献力量。

(责编：王连香、吕骞)
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