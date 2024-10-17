人民网记者 许维娜

“最近，我们已向民航局提交了民用无人驾驶载人航空器运营合格证的申请，无人驾驶飞机即将真正进入大众消费领域。”合肥某智能设备有限公司的邵总监向记者描述了无人机发展的商业蓝图。

市场准入制度政策的持续完善和有力推行，让科技成果得以积极转化、落地成“金”，推动产业深度转型升级。

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》），成为经济领域的焦点话题，这是中央层面首次专门针对完善市场准入制度出台的政策文件，意义非凡。

《意见》明确聚焦深海、航天、航空等 10 个新业态新领域，其针对“优化新业态新领域市场准入环境”进行专章部署，是一大突出亮点。

国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所研究室主任王琛伟在接受记者采访时表示，这一举措契合新质生产力发展需求，是构建适应新质生产力市场准入制度的重大改革成果。

在政策的有力引领下，我国诸多领域正发生着深刻变革。

以商业航天领域为例，近年来我国持续放宽准入门槛，相关支持政策不断落地，市场规模增长迅猛，今年预计达 2.34 万亿元。

在区域发展层面，广州南沙加速科技创新与产业创新深度融合，开展无人设备产业化应用活动，建设大湾区无人体系产业孵化基地；安徽合肥将前沿科技创新成果应用于“建、管、游”各方面，推动技术更新与产业升级。

然而，随着技术快速发展，新兴产业面临准入规则不明、监管滞后等问题。比如，“最近，海南某智能设备有限公司在无人机发展中，就因民用无人驾驶载人航空器运营准入规则尚待完善，面临一些发展阻碍。”该公司负责人说道。

为解决这些问题，推动创新、完善政策、更新市场规则迫在眉睫。

王琛伟认为，《意见》推动多方面创新，更新市场准入规则，疏通发展堵点，释放经济效益，促进先进优质生产要素向新质生产力聚集。同时，他提到下一阶段深入实施市场准入制度的重点领域。《意见》强调有序放宽服务业准入限制，明确在非国家安全、社会稳定的充分竞争领域逐步取消准入限制，对重要民生领域行业稳妥放宽，清理不合理经营主体准入限制。还提出推动市场准入相关中介服务事项网上公开办理，提升中介服务透明度、便捷性和高效性。

在地方实践中，西安经济技术开发区构建“数据共建、数据共享、数据共用”登记平台，提高登记业务电子化率，实现企业变更、迁移“同城通办”，提升市场准入效率和便捷性。

《意见》还注重内、外资准入政策协同联动，提高“两张清单”协同性，鼓励有条件地区探索高效内外资准入协同模式。

面对科技与产业发展中的诸多痛点，如资源向生产力转变速度、创新成果应用及新业态发展等问题，王琛伟提出建议：一是有效利用先进技术应用推进中心和科技成果转化平台，串联产业体系等要素，结合地区特色促进新生产力发展；二是围绕新兴领域，依循标准引领等原则与路径，分领域制定优化营商环境实施方案；三是积极开展前沿技术领域创新成果应用转化市场准入环境建设行动，选取重点区域开展放宽准入试点等政策。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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