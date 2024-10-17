人民网北京10月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10月15—16日，直销监管与执法国际研讨会在上海市举办。

本次研讨会由国家市场监督管理总局价监竞争局（规范直销与打击传销办公室）主办，主题为“守护·发展·共赢”。会议指出，近年来，全国各级市场监管部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，切实强化直销监管与服务，不断完善基础制度，为直销企业规范健康持续发展打造公平有序的市场竞争环境，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

市场监管总局相关负责人表示，随着全面深化改革的推进，直销市场正面临难得的发展机遇，市场监管部门将持续着力打造规范直销发展的市场环境，推进相关法律法规制修订，推进科技创新和产业创新深度融合，完善监管制度，加大执法力度。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经