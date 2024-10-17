欧阳易佳

科技兴则民族兴，科技强则国家强。

今年9月，中国气象局党组印发《深入学习贯彻全国科技大会精神加快推进气象科技能力现代化工作方案（2024—2030年）》（以下简称《方案》），围绕率先建成气象科技强国，聚焦加快推进气象科技能力现代化开展系统部署。

近日，全国气象科技大会成功举办，大会锚定科技强国建设目标和气象高质量发展目标，进一步凝聚共识，以科技创新的磅礴之力推动气象高质量发展。中国气象局党组成员、副局长熊绍员表示，将锚定战略目标，对标建成科技强国“五个强大”能力要求，聚焦气象高质量发展目标，加快实现“三个高水平”，为中国式现代化提供重要支撑和服务保障。

熊绍员认为，气象现代化既是中国式现代化的重要组成部分，也是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的重要支撑和保障。气象科技能力现代化和社会服务现代化是辩证统一、相互促进的关系，体现了需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。

当前，科技革命与大国博弈相互交织，全球变暖背景下天气气候形势复杂严峻，加快推进气象科技能力现代化面临的战略机遇和风险挑战并存。

对此，熊绍员认为，随着新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，技术创新进入前所未有的密集活跃期，人工智能、量子技术等前沿科技集中涌现，引发链式变革，信息化全面引领创新，深刻影响传统行业的生存发展。加快推进气象科技能力现代化，必须精准把握机遇，率先在关键性颠覆性技术方面取得突破，塑造未来发展新优势，赢得全球新一轮发展的战略主动权。

“在新发展阶段，以科技创新催生新发展动能非常重要而急迫。加快推进气象科技能力现代化，就要主动迎接挑战，坚持科技自立自强，掌握关键核心技术，发展新质生产力，形成引领世界气象科技发展的核心技术和权威产品。”熊绍员说。

聚焦高水平基础业务能力，如何实现科技业务深度融合？

熊绍员认为，气象事业本身具有知识密集型、技术先导性特征，决定了必须加快科技创新推动高质量发展。由此，《方案》明确了七方面主要任务。

围绕“精密监测、精准预报、精细服务”，《方案》提出谋划发展第三代风云卫星，提升天气雷达数据质量，完善产品体系，建设天气/气候一体化的新一代数值预报系统和全球大气再分析系统，发展智能网格分钟级短临预报产品，丰富次季节气候预测要素，打造气象服务大数据、智能化产品制作和融媒体发布平台等任务。

围绕“大数据、人工智能、新质生产力”，《方案》关注到强化数据融合业务能力，实施“气象数据要素×”行动，系统推进人工智能气象研发应用，加快推进金融气象指数研发应用，探索通用航空和低空经济气象服务技术和场景等新动能新优势发展塑造。

围绕“推动气象产学研融通创新”，《方案》支持科技领军企业承担气象重大科技项目，引领企业、科研院所和高校强化重大装备和智能化技术发展，通过健全气象科技成果全流程管理机制等推动成果落地。

熊绍员表示，《方案》已经明确科技能力现代化的路径与工作重点，各级气象部门单位党组（党委）要切实履行主责作用，制定细化方案，建立工作台账，层层压实责任，分类分级扎实推进各项工作。各单位负责同志和科技管理人员着力“抓战略、抓改革、抓规划、抓服务”，更加重视学习科技新知识，提高科学素养，熟悉科研规律，不断增强领导和推动科技工作的本领。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经