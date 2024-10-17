新华社北京10月17日电（记者鲁畅、陈旭）北京金融街即将再次成为全球金融界瞩目的焦点。18日至20日，2024金融街论坛年会将在京举办，500余名中外嘉宾将聚焦当前经济金融热点话题展开深入讨论。

从聚焦“变局下的经济发展与金融合作”到“加强金融开放合作 促进经济共享共赢”，再到今年的“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”，近年来，金融街论坛年会不断推动各方增进互信互鉴、深化共赢合作，彰显“共商、共建、共治、共享”的发展理念。

2024金融街论坛年会在会场周围设置的花坛。新华社发

本届论坛年会的主论坛、平行论坛共设置25场议题活动、3场投融资对接活动，金融科技大会共设置17场活动。记者注意到，论坛年会议题设置更加丰富、国际化水平进一步提升。

解锁多个“首次”。平行论坛首次邀请工业和信息化部、央企国企承办相关议题；首次邀请香港金融发展局到北京承办议题活动；首次搭建嘉宾实时聊天、项目对接注册系统，为嘉宾横向交流、寻觅商机、推进合作创建平台；金融科技大会首次围绕投融资主题开展活动，为新质生产力发展提供重要平台和纽带。

助推新质发展。“支持中小企业走专精特新之路 更好服务发展新质生产力”“新质企业成长与产融协同发展”“向‘新’而行‘E’创未来”……多场平行论坛聚焦新质生产力发展，将金融如何精准赋能，助推产业向“新”作为重要议题。

入驻金科新区的北京星际荣耀空间科技股份有限公司是国内首家实现入轨的民营商业运载火箭公司。公司副总经理蔡晶琦说，金科新区在融资专项培训辅导、人才引进、技术交流、项目合作等方面搭建平台，给予企业极大支持。

2024金融街论坛年会即将在北京金融街召开。新华社发

释放开放信号。国家金融监督管理总局国际合作司二级巡视员李国春表示，将以制度型开放为重点，进一步推进金融领域的高水平对外开放，包括进一步探索对外资银行保险机构适度差异化监管、推动更多外资落地、支持外资发挥自身优势积极融入国家战略和区域发展战略等。

国家外汇管理局外汇研究中心总编辑陈之为表示，支持北京探索高水平制度型开放，支持外汇改革创新政策落地北京，开展跨国公司本外币一体化资金池和跨境资金集中运营管理试点。截至目前，北京地区已有100余家跨国公司集团参与了资金池业务，覆盖成员企业超5000家。

丰富国际视角。论坛年会外籍发言嘉宾比例达40%。国家外汇管理局将举办议题为“扩大高水平对外开放，实现高水平互利共赢”的主题交流。陈之为介绍，新加坡金融管理局副行长爱德华·鲁宾逊、欧洲清算银行首席执行官于雅莉等嘉宾将围绕实体经济高质量发展、银行业服务高水平对外开放、深化国际经贸与货币金融合作等话题，展开讨论和交流。

“各界报名积极踊跃，报名人数已达到现场容量上限。”中国人民银行金融研究所副所长雷曜说，伴随全球主要经济体货币政策的转向，对各国央行的能力提出更高要求，加强国际央行对话和交流尤为重要。

2024金融街论坛年会的会场外设置展示大屏。新华社发

聚焦成果转化。金融街论坛年会组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长刘东伟介绍，本届论坛年会围绕服务资本与产业深度融合、促进企业与金融机构交流，打造基金专题论坛，广泛邀请国家部委、国家级和省市级投资基金、头部外资投资基金、产业方代表参与；举行企业微路演、产融对接会；通过交流酒会、金融街发布、专题会见等形式，广泛宣传推介招商优势政策。

证监会办公厅副主任王利介绍，证监会积极推动金融“五篇大文章”在北京不断取得新成效。截至9月底，北京企业累计发行绿色公司债券（含ABS）239只，募资近3300亿元；近年来，超八成北京新上市企业属于新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。

本届论坛年会期间配套开展购物季系列活动，包括咖啡市集、车展、电子新品路演、餐饮外摆，全球首发系列产品展销等，同时大力投放消费券、优惠券，为消费者送上福利。“金融街论坛年会不仅是金融行业从业人员的专业交流平台，也成为让广大市民共享喜悦与实惠的盛会。”刘东伟说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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