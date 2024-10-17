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金融监管总局：商业银行对“白名单”项目要“应贷尽贷”

2024年10月17日20:51 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者杜燕飞）“为做好房地产项目融资，保障房屋建成交付，金融监管总局会进一步优化完善房地产‘白名单’项目融资机制，做到合格项目‘应进尽进’，已审贷款‘应贷尽贷’，资金拨付‘能早尽早’。”金融监管总局副局长肖远企17日在国新办举行的新闻发布会上说。

今年年初以来，金融监管总局与住建部指导建立了城市房地产融资协调机制，把合规房地产项目都纳入“白名单”，推动金融机构增强对房地产“白名单”项目融资的支持力度。

“纳入‘白名单’以后，对房地产项目的管理更加规范，融资也更加便利快速，对于项目的建成和交付、对于保障购房人的合法权益发挥了非常重要的作用。”肖远企介绍，目前，经研究，把商品住房的房地产开发贷款项目全部纳入“白名单”的条件已具备，今后符合“白名单”标准条件的房地产项目，均应该按照“白名单”管理，做到“应进尽进”。

肖远企进一步解释说，审核方面，按照目前城市融资协调机制对“白名单”项目的流程继续发挥作用，继续保留。同时房地产项目公司也可以跟银行商量，银行按照授信标准，对房地产项目进行融资，通过“白名单”机制进行备案，纳入“白名单”管理。纳入“白名单”以后，项目管理更规范，融资也更快捷更便利，有利于房屋建成，有利于保障各方合法权益。

为保障“应贷尽贷”，肖远企介绍，金融监管总局已经指导各家银行在现有工作专班机制基础上，进一步加大力度，逐项目落实贷款投放进度，适度下放审批权限，提高审批和放款效率，按照项目建设进度，及时发放贷款。各城市协调机制也要积极协调相关各方，加大问题项目的修复力度，落实贷款发放条件，配合金融机构做好贷款的审核和发放。

在贷款资金拨付方面，肖远企介绍，今后，商业银行可以在与房地产项目公司协调一致的前提下，根据房地产项目公司提供的用款计划，将全部贷款提前发放至房地产项目公司开立的项目资金监管账户，后续依据实际用款申请，从监管账户受托支付到用款对象，把资金拨付的时间提前，只要授信审批通过后，就可以把全部贷款发放到房地产项目公司的资金监管账户。

“这样做的好处就是贷款资金可以快速及早发放到房地产‘白名单’项目公司的账户上，可以提早把钱支付给上下游企业，能够确保房地产项目、住房项目及早甚至提前开工建设。”肖远企表示，贷款资金进入了房地产项目公司的项目资金监管账户，专款专用，封闭管理，不会被项目公司挪用。贷款资金用来建这个项目及其配套设施，将全部用于项目建成交付，有利于保障购房人的合法权益。

一系列举措取得明显成效。金融监管总局数据显示，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底，“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元。

业内人士认为，下一步，随着“白名单”项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”，将有利于房企进一步拓宽融资渠道，促进金融与房地产良性循环，推动房地产市场平稳健康发展，更好地保障购房者的合法权益。

(责编：王连香、吕骞)
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