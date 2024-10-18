中国智能网联汽车产业体系基本形成
2024年10月18日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京10月17日电 （记者张晓洁、胡旭）工业和信息化部部长金壮龙17日表示，我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。
金壮龙在当日举行的2024世界智能网联汽车大会开幕式上作出上述表述。
完整产业体系下，优质企业成长壮大。金壮龙介绍，我国智能网联汽车产业累计培育专精特新“小巨人”企业近400家，5家激光雷达企业销量进入全球前10，9家车企开发的有条件自动驾驶车型开展准入试点。同时，基础设施加速布局。全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造，安装路侧单元8700多套。
下一步，工业和信息化部将提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国智能网联汽车产业高质量可持续发展。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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