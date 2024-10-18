全国建成7.6万余个地面自动气象观测站
2024年10月18日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月17日电 （记者李红梅）记者从中国气象局获悉，全国累计建成7.6万余个地面自动气象观测站，实现全国乡镇全覆盖。
据中国气象局有关负责人介绍，我国建成了由7.6万余个地面自动气象观测站、409个海岛站、120个高空气象观测站、2架高空大型无人机、546部天气雷达、9颗在轨风云气象卫星等组成的综合气象观测系统。其中，9颗风云气象卫星实现高低轨组网观测，使我国成为同时运行黎明、上午、下午、倾斜4条近地轨道气象卫星的国家，产品服务于全球132个国家和地区。
当前强对流天气预警时间提前量达到43分钟，台风24小时平均路径预报误差减小至62公里，提前6个月预测全球气候异常事件。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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