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渝昆高铁云南段进入桥梁箱梁架设阶段

2024年10月18日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报昆明10月17日电  （记者叶传增）日前，一孔重达790多吨的箱梁稳稳落在云南省嵩明县八家村跨沪昆铁路特大桥上，标志着渝昆高铁云南境内全面进入桥梁箱梁架设阶段，为全线开通奠定坚实基础。

　　参建各方制定了架设方案和应急预案，不断强化安全质量管控，优化工序衔接流程，实现箱梁架设精准到位。为保障施工质量和效率，施工单位中铁四局打造了“智慧梁场”，引入智能凿毛切割机器人等多种智能化设备和工艺，实现了制梁重要工序的机械化、自动化和智能化。

　　渝昆高铁是国家“八纵八横”高速铁路网京昆通道的关键组成部分，全长约700公里，其中云南段长388.6公里。全线建成通车后，预计重庆到昆明行车时长将由5小时缩短至最快2小时。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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