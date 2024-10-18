本报北京10月17日电 （记者徐佩玉）记者从中国人民银行获悉，中国人民银行、科技部近日联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，探索科技金融新模式。

通知提出多项要求，包括整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制；用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放；探索科技金融新模式，聚焦“贷款+外部直投”、并购贷款、科技保险等重点业务，提升服务效能；建立科技金融数据共享平台，引导企业征信机构创新科技金融领域征信增值产品；建立健全区域科技金融服务效果评估机制，加强评估结果运用等。

据悉，中国人民银行、科技部将加强政策协同和信息共享，健全工作机制、加强探索创新、优化配套政策，完善区域科技金融服务体系，培育支持科技创新的金融市场生态，以高质量科技金融服务助力打造科技创新高地，支持实现高水平科技自立自强和科技强国建设。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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