城商行整体发展稳中向好
2024年10月18日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月17日电 （记者王俊岭）日前，中国银行业协会发布《城市商业银行发展报告（2024）》。报告分别从整体发展、业务经营、风险防控、管理运营、公司治理、金融五篇大文章、社会责任等方面全方位、多层次、宽领域地展现城商行、民营银行上一年度的经营亮点，并对未来发展进行了展望。
报告显示，截至2023年末，城商行总资产规模55.2万亿元，占银行业金融机构的比重为13.23%；城商行不良贷款率为1.75%，较2022年末下降0.1个百分点，城商行拨备覆盖率为194.94%。总体看，城市商业银行行业整体发展稳中向好，实体经济支持力度逐步加大，公司治理能力持续增强，业务经营向高质量迈进。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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