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通关效率更高、治理能力提升、企业减负增效——

跨境贸易便利化专项行动成效明显

本报记者 王俊岭
2024年10月18日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　第136届广交会举办期间，暂时进境的所有展览品经中国对外贸易中心确认展品清单后，可享受海关提供的驻会监管、免于向海关提交税款担保等优惠便利措施。图为10月15日，采购商在第136届广交会上了解一款太阳能面板自动清洁机器人产品。
　　新华社记者 刘大伟摄

　　今年4月，海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部等13个部门，组织部署在北京、上海、天津、重庆等20个重点城市集中开展了为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动。海关总署相关负责人日前表示，专项行动实施以来，各有关地方政府和各海关单位高度重视，结合实际出台细化落实措施973项，目前已取得积极工作成效。

　　专项行动成效主要体现在6个方面：一是进一步提升全链条通关效率，畅通国内国际“双循环”；二是进一步促进外贸新动能发展，服务新质生产力培育；三是进一步支持服务贸易与货物贸易融合发展、协同发展；四是进一步提升口岸信息化智能化水平，推动数字化转型；五是进一步规范降低进出口环节税费，为企业减负增效；六是进一步问需于企，提升广大企业和公众获得感满意度。

　　比如，上海持续推进以外港作为货物接卸地和延伸地的“联动接卸”监管模式，经上海口岸转关货物已覆盖长江流域各水运口岸，今年1至8月上海港实施“联动接卸”模式业务同比增长24.6%；重庆市开发西部陆海新通道“一单制”数字提单动产质押融资业务，较原模式综合资金成本降低超过30%。同时，南京、青岛、杭州、济南、合肥、沈阳等海关实现境内运费扣减措施落地，指导企业用足用好扣减政策。

　　今年开展专项行动以来，各地、各海关因地制宜打通关企畅连“最后一公里”。国家口岸管理办公室副主任党晓红说，各地“自选动作”形式多样、各有特色、效果显著。

　　助推发展平台更开放。比如，在促进海南自贸港建设上，海口海关加大自贸港封关压力测试力度，第一批11项扩区试点政策已落地7项，进口“零关税”货物共207.5亿元，免税39.2亿元。在支持上海合作组织示范区建设上，青岛海关推出12项措施，以开行铁路集装箱冷藏专用车组为例，生鲜食品进出口比传统海运缩短20天以上。

　　推动业态培育更多元。天津推出数字化关税保证保险业务，将原有14种纸质申报材料简化至只需线上提交2种电子申报材料，审批时间由5至7个工作日压缩至最快秒级出单，担保费率由平均3%压缩至1%左右。北京海关积极支持天竺综保区建立罕见病药品保障先行区，加快办理特殊物品出入境卫生检疫审批手续，相关审批在3个工作日内办结。

　　推动关企沟通更顺畅。厦门海关对辖区进出口值排名前1000位、产业链龙头企业开展全覆盖调研，常态化推动企业“问题清零”。南京海关依据报关信息为企业精准画像，按照企业需求精准推送政策措施，变“企业找政策”为“政策找企业”。

　　推动跨境贸易便利化，外贸大省表现很关键。山东省政府办公厅副主任刘太广说，得益于专项行动深入开展，今年1至8月山东全省进出口达2.2万亿元、同比增长3%，其中出口增长5.9%。据刘太广介绍，山东在落实专项行动过程中突出需求导向、突出效果导向、突出系统集成、突出守正创新。

　　“比如，青岛、济南海关率先开展出口货物‘批次检验’改革，帮助企业压缩整体订舱周期20%，每年可为企业减少仓储、压车待时等成本1200万元，减少流动资金占用超亿元。”刘太广说，山东将持续加强黄河流域口岸协同合作，推动通关便利化改革由海运向陆运和空运延伸，支持综合运输联网、补网、强链，构建通达全球的物流网络。

　　据广东省商务厅副厅长何军介绍，粤港澳大湾区通关便利化创新，是广东推进跨境贸易便利化工作的重点举措。一方面，是深化粤港澳大湾区口岸查验模式创新；另一方面，是深化“单一窗口”平台数字赋能创新。“在珠海拱北口岸、港珠澳大桥珠海公路口岸车辆通道，将原先‘一站式’手动提交验放升级为自动验放，在不改变边检、海关的验放流程基础上，共享前端查验设备及通关数据，查验效率较以前提升约30%。”何军举例说。

　　党晓红表示，有关部门将通过改革和科技“双轮驱动”，深入推进“智慧海关”建设和“智慧口岸”建设，不断优化营商“软”环境，持续培育发展“硬”实力。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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