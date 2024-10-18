上海跨国公司地区总部达998家
2024年10月18日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社上海10月17日电 （记者周蕊）记者从2024年上海市外商投资企业百强发布会上获悉，上海作为跨国公司地区总部机构集中地区，已累计认定跨国公司地区总部998家。
“上海是全球最富吸引力的外商投资热土之一，集聚在沪的外资企业是推动产业升级的重要引擎、促进科技创新的重要主体、提升城市功能的重要力量。”上海市政府副秘书长刘平说，现在，上海市外资企业已经超过7.5万家，实际使用外资累计达到3500亿美元，外资企业创造了上海近60%的货物进出口、40%的工业产值、1/3的税收、1/4的GDP和1/5的就业。
据悉，2023年度，共计258家外商投资企业入围上海市外商投资企业营业收入、进出口总额、纳税贡献、创造就业四项百强榜单，百强企业运营整体平稳。
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金融监管总局：商业银行对“白名单”项目要“应贷尽贷”
- 人民网北京10月17日电 （记者杜燕飞）“为做好房地产项目融资，保障房屋建成交付，金融监管总局会进一步优化完善房地产‘白名单’项目融资机制，做到合格项目‘应进尽进’，已审贷款‘应贷尽贷’，资金拨付‘能早尽早’。”金融监管总局副局长肖远企17日在国新办举行的新闻发布会上说。…
- 评论
- 关注