据新华社上海10月17日电 （记者周蕊）记者从2024年上海市外商投资企业百强发布会上获悉，上海作为跨国公司地区总部机构集中地区，已累计认定跨国公司地区总部998家。

“上海是全球最富吸引力的外商投资热土之一，集聚在沪的外资企业是推动产业升级的重要引擎、促进科技创新的重要主体、提升城市功能的重要力量。”上海市政府副秘书长刘平说，现在，上海市外资企业已经超过7.5万家，实际使用外资累计达到3500亿美元，外资企业创造了上海近60%的货物进出口、40%的工业产值、1/3的税收、1/4的GDP和1/5的就业。

据悉，2023年度，共计258家外商投资企业入围上海市外商投资企业营业收入、进出口总额、纳税贡献、创造就业四项百强榜单，百强企业运营整体平稳。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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