本报记者 丁怡婷

制图：张丹峰

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，“要促进房地产市场止跌回稳”“推动构建房地产发展新模式”。在10月17日举行的国务院新闻办发布会上，住房城乡建设部等部门相关负责人介绍了促进房地产市场平稳健康发展有关情况。

“四个取消、四个降低、两个增加”，推动房地产市场止跌回稳

住房城乡建设部部长倪虹介绍，住房城乡建设部会同财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等部门，指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套政策“组合拳”，推动房地产市场止跌回稳。

“‘组合拳’怎么打？概括起来，就是四个取消、四个降低、两个增加。”倪虹介绍。

四个取消，即充分赋予城市政府调控自主权，调整或取消各类购房的限制性措施。主要包括取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准。

四个降低，主要包括降低住房公积金贷款利率，降低住房贷款首付比例，降低存量贷款利率，降低“卖旧买新”换购住房的税费负担。

两个增加，一是通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。二是年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元。

“相关政策发布以来，政策效果已经开始显现，房地产开发投资、新建商品房销售等主要指标降幅继续收窄，特别是9月底以来，一手房的看房量、到访量、签约量明显增加，二手房的交易量持续上升，市场出现积极变化。”倪虹说。

针对降低存量房贷利率，中国人民银行副行长陶玲介绍，预计大部分存量房贷将在10月25日完成批量调整，意味着在10月26日就可通过贷款银行的指定渠道查看调整结果。部分中小银行完成调整的时间可能略晚，总体预计在10月31日前全部完成。为方便办理，绝大多数借款人都不需要到银行网点。

存量房贷利率调整后，能节省多少房贷？“预计存量房贷利率将平均下降0.5个百分点左右，总体将能节省家庭利息支出1500亿元，惠及5000万户家庭、1.5亿居民。”陶玲以北京举例，原房贷利率如果是4.4%，利率调整以后为3.55%，那么100万元、25年期的等额本息房贷，每个月可少付月供469元，共节省利息支出超过14万元。

针对新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，倪虹介绍，通过货币化安置方式，可以更好地满足群众自主选择房型、地点等要求，不用等待过渡期；与此同时，还能消除安全隐患，改善居住环境，完善城市功能；在当前房地产供需关系发生重大变化的情况下，有利于消化存量商品房，一举多得。

相关政策包括重点支持地级以上城市，开发性、政策性金融机构可以给予专项借款，允许地方发行政府专项债，给予税费优惠，商业银行根据项目评估可发放商业贷款等。什么样的项目可以获得政策支持？倪虹说，一方面，项目得是群众改造意愿强烈、安全隐患比较突出的；另一方面，项目的征收安置方案和资金大平衡方案要做得扎实，切实维护群众合法权益，避免新增地方债务风险。

优化完善“白名单”项目融资机制，“保交房”已交付246万套

中共中央政治局会议提出，“加大‘白名单’项目贷款投放力度”。

金融监管总局副局长肖远企介绍，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。接下来，将进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”。

除此之外，还将打好房地产各项融资工具的“组合拳”，形成集成规模效应，增强精准适配性。根据不同房地产企业和房地产项目，在不同阶段的融资需求量身定制个人专属金融产品，提高融资支持的精准性、及时性和有效性。同时，与有关部门一起积极研究政策性银行、商业银行支持盘活闲置存量土地的具体举措，各种政策形成合力。

如何确保在建已售商品房保质交付？

倪虹介绍，住房城乡建设部和金融监管总局会同有关部门和单位，强化信贷、土地、司法等措施联动，紧紧围绕交付目标，狠抓各项工作落实。一是抓进度。通过全国保交房信息系统，对每一套交付任务都做到建档立卡，交付一套、销号一套。二是抓质量。把保交房项目作为加强房屋质量监管的重点，既要把房子建成，又要把房子建好。三是抓协调。用好国家、省、市三级专班联动机制，协调解决项目跨区域的资金抽逃、涉法涉诉、资产处置等方面的困难和问题。目前，保交房攻坚战推进有力，已经交付246万套。

抓好消化存量商品房和处置闲置存量土地等工作

消化存量商品房和处置闲置存量土地，是当前促进房地产市场平稳健康发展的重点工作。

“财政部拟会同相关部门实施利用专项债收储土地和收购存量商品房政策。”财政部部长助理宋其超介绍，这两项政策聚焦房地产市场的堵点问题，既是推动房地产市场止跌回稳的重要举措，也是落实党的二十届三中全会决策部署，扩大专项债支持范围和用作项目资本金领域的重要内容，有利于促进土地市场的供需平衡，缓解地方政府和房地产企业的流动性和债务压力，也有利于增加保障性住房来源，增进民生福祉。

自然资源部副部长刘国洪介绍，在住宅用地供应上，要一手抓控新增，一手抓盘存量。在控新增方面，指导各地合理控制新增商品住宅用地供应，对于去化周期过长的城市暂停供应商品住宅用地；对于去化周期较长的城市，实行“盘活多少、供应多少”。

“为用好利用专项债收储土地这项政策，我们指导地方规范程序、明确标准，重点围绕‘怎么收’来推动落实。考虑优先回购企业无力开发或者不愿继续开发、尚未动工建设的住宅、商服用地，及时匹配专项债券等资金。”刘国洪介绍，接下来还将会同相关部门，研究设立收购存量土地专项借款，作为专项债券的补充，中国人民银行提供专项再贷款支持。

“各个部门都介绍了含金量很高、操作性很强的政策，力度够大。接下来，我们就是要同心协力，把‘组合拳’打好，狠抓落实，让这些政策的效果能够充分显现，让人民群众能够享受政策红利。”倪虹说。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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