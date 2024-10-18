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澳角村，做好“海”文章

本报记者 付 文 刘晓宇
2024年10月18日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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澳角村全景。 曾 明摄（人民视觉）

澳角村全景。 曾 明摄（人民视觉）

许小斌（左）和渔民一起搬运海鲜。本报记者 付 文摄

许小斌（左）和渔民一起搬运海鲜。本报记者 付 文摄

天高云淡，海风劲吹。福建漳州市东山县澳角村码头汽笛悠扬，一艘艘渔船满载而归、徐徐靠港。

10月15日，习近平总书记来到澳角村考察，在村内码头察看海鲜干货和渔获产品，了解当地推进乡村振兴情况。2001年，习近平同志在福建省工作期间曾经来过这里。时隔23年，看到乡村发生了巨变，总书记深感欣慰。他感慨地说，乡村振兴还是要发扬优势，做好“海”的文章。

殷殷嘱托，鼓舞人心。澳角村渔民许小斌说，乡亲们的干劲更足了。

17日下午，记者见到许小斌时，他正和老乡把一筐筐海鲜搬下船。斗鲳鱼、鳗鱼、小管和各类虾蟹个大肥美。

要不是肤色黑，戴着眼镜的许小斌，看起来根本不像渔民。几年前，他还是西装革履的商务人士。“大学毕业后，我在福州、厦门等地工作近10年。”许小斌说。

2018年，许小斌打算辞职回澳角村创业做海鲜电商。母亲当即表示反对：“在大城市安安稳稳工作多好，别再回到东山受苦受累。”

母亲的顾虑是有原因的。许小斌的父亲曾是渔民，一次出海时遭遇暴风，桅杆断裂、木船散架，靠一块浮板才得以幸免。那时，许小斌还是个孩子。因为这段经历，父母从此不让儿子靠近海边。当时的澳角村，房前屋后少见绿色。村里的水产虽然新鲜，但销路不畅。为了生计，不少村民圈地养猪，导致村里环境脏乱。

母亲的反对，还有对故乡一些不太美好的记忆，让许小斌对自己的决定犹豫起来。

其实，澳角村已不是旧模样。

从2016年起，村里一些渔民“触电上网”，干起海鲜电商。“生意很火，不少渔民成功转型。”许小斌说。

变化不止于此。

村里“陆海统筹”整治生态环境：岸上，生活垃圾、生活污水实现统一收集、处理；海上，划分禁养区、可养区，成立海漂垃圾清理队伍。给力举措多管齐下，澳角村重现碧海蓝天、鸥鹭翔集胜景。

渔船不断换代，从木质舢板升级成钢铁大船，而且加装智能导航设备，更抗风浪、更加安全。澳角村还建成鲍鱼、对虾、海带、紫菜等养殖基地，渔民们逐步告别“看天吃饭”。

特色产业的发展带动村民增收、村庄变美。

被家乡的发展前景吸引，经过仔细调查和反复思量，许小斌回到澳角村。

万事开头难。他从辨认海鲜品种开始学起，一步步向老渔民了解加工方法，向资深电商打听市场行情，联系外来客商开拓销售渠道。他和亲戚朋友“组团发展”，团队生意越来越火，今年截至9月，线上线下销售额已突破500万元。

这样的电商企业，在澳角村已有117家。全村4000多人，电商产业人才就有500多名。为了扶持电商发展，当地相关部门定期召开座谈会，面对面向企业问需问计，心贴心排忧解难。东山县搭建产业推介平台，推动电商企业扩大知名度、提高市场占有率；同时，引导企业与高校合作开展人才培训，并组织与物流企业协商降低快递成本。借力互联网，澳角村的海鲜“游”向千家万户餐桌，去年销售额达3.5亿元。

以海兴村、以海强村，澳角村海洋产业蓬勃发展。在海上，发展深水网箱1110口、各类吊养660亩；在岸上，拥有海水养殖场128家。“海上粮仓”为村民增收，渔旅融合让更多村民端上“旅游饭碗”。

2023年，澳角村社会总产值达15.5亿元，人均纯收入5.8万元。这个三面环海的村庄，在乡村振兴、共同富裕的道路上一路向前。

汽笛声响，又有一艘渔船靠岸。许小斌抓起电话安排卸货，开始了新的忙碌。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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