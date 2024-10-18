祁嘉润

从昔日落后的小渔村，到远近闻名的“最美渔村”“金牌旅游村”，澳角村的乡亲们一路追波逐浪、向海而行。

对于三面环海的澳角村而言，乡村全面振兴就要发扬优势，做好“海”的文章。

这些年，澳角村正全方位奏响“耕海牧渔”之歌。在海上，全年海洋捕捞产值3.3亿元；在岸上，养殖年产量5.8万吨；在网上，越来越多的渔民像许小斌一样做起电商，把东山海味卖向全国……

渔村之变映照致富梦圆。一幅乡村全面振兴的画卷正在澳角村徐徐铺展。未来，乡亲们继续做好“海”的文章，就能在乡村振兴、共同富裕的道路上阔步向前。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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