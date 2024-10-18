本报北京10月17日电 （记者韩鑫）近日，我国自主研发的全球最大打桩船主油缸在江苏常州下线，标志着我国在重型液压设备领域取得重大突破。

该组油缸由中交第二航务工程局有限公司牵头研发攻关，缸径1.6米、行程长21米，额定推力达5000吨，将为正在建造的150米桩架打桩船提供强大动力。该组油缸的成功研发，打破了我国大型打桩船核心部件长期依赖进口的局面，实现了超大型打桩船主油缸核心零部件的国产化替代与自主可控，将大幅降低打桩船建造成本，显著提升我国大型海工特种装备制造能力。超大型打桩船是跨海通道、深远海风电、海洋石油资源开发等重大工程建设的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经